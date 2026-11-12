Maria și Adrian au aniversat o lună de relație, însă nu au putut aniversa imediat. Ce s-a întâmplat între cei doi.

Maria și Adrian au aniversat o lună de relație la Mireasa. Motivul pentru care n-au putut sărbători imediat | antena 1

Maria și Adrian au împlinit o lună de relație în casa Mireasa, iar concurenta a vrut să marcheze momentul printr-un cadou special pentru iubitul ei. Deși aniversarea nu a avut loc chiar în ziua în care au împlinit o lună împreună, Maria nu a lăsat ocazia să treacă fără o surpriză. Cei doi au avut parte de emoții, zâmbete și declarații despre începutul poveștii lor de iubire.

De ce nu au sărbătorit Maria și Adrian chiar în ziua aniversării

Motivul pentru care cei doi nu au putut sărbători imediat a fost unul legat de starea de sănătate a Mariei. Concurenta a povestit că a fost nevoită să meargă la spital, după ce s-a confruntat cu dureri în urma date-ului.

Maria a liniștit pe toată lumea și a explicat că nu este vorba despre ceva grav. Potrivit acesteia, mușchii i s-au contractat și are nevoie de puțin timp pentru a-și reveni. În prezent, poartă o gutieră pe care trebuie să o țină două-trei ore pe zi.

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Andreea a glumit, spunându-le celor din casă să nu se sperie dacă o văd pe Maria purtând gutiera. Concurenta a confirmat că se simte bine și că urmează recomandările primite.

Maria l-a surprins pe Adrian cu un cadou. Cum a reacționat concurentul

Chiar dacă aniversarea a fost amânată, Maria a pregătit un cadou pentru Adrian și a creat un moment special în casa Mireasa. Luat prin surprindere, concurentul a recunoscut că nu se aștepta la gestul iubitei sale și că emoțiile l-au făcut să reacționeze cu timiditate.

Adrian și-ar fi dorit ca momentul să fie unul mai intim și a mărturisit că îl luase prin surprindere. Chiar dacă a avut alte așteptări, a apreciat gestul Mariei și le-a mulțumit și fetelor care au contribuit la surpriză.

Andreea l-a încurajat să se bucure de clipă și i-a sugerat că poate pregăti, la rândul lui, o surpriză pentru Maria.

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Adrian, declarație emoționantă după prima lună de relație

Dincolo de emoțiile momentului, Adrian a vorbit cu entuziasm despre relația lor și despre felul în care s-au apropiat în această perioadă. Concurentul a descris ultima lună drept una dintre cele mai frumoase din viața lui.

„Cea mai frumoasă lună din viața mea. Eu cu Maria ne apropiem, ne-am deschis mai mult, îmi place să copilărim, să glumim. Nu-mi imaginam că o să se întâmple așa ceva aici. Am fost optimist și e foarte frumos”, a mărturisit Adrian.

Se pare că, pentru cei doi, prima lună împreună a fost despre descoperire, apropiere și momente în care au putut să fie ei înșiși. Iar surpriza pregătită de Maria a fost un prilej în plus să se bucure de povestea lor de iubire începută în casa Mireasa.