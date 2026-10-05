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Maria și Valentin sunt tot mai apropiați, dar Alberto a avut o reacție neașteptată! Ce s-a întâmplat, la Mireasa

Valentin și Maria au început să devină din ce în ce mai apropiați, dar se pare că ceva l-a deranjat pe Alberto și a reacționat. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 15:26 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 16:03
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În ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, între Paula și Alberto și Claudia și Alberto s-a iscat un schimb acid de replici. Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre acest subiect.

Maria și Valentin sunt tot mai apropiați, dar Alberto a avut o reacție neașteptată! Ce s-a întâmplat, la Mireasa

La petrecerea de sâmbătă seara, Valentin și Claudia și-au petrecut foarte mult timpul împreună. Cei doi s-au simțit bine și pe ringul de dans și aceștia au stat de vorbă și ulterior. Tânăra a continuat să ducă discuția în zona de cunoaștere și Valentin nu a părut să fie deranjat de acest lucru.

Camerele de filmat au arătat faptul că cei doi sunt din ce în ce mai apropiați, după ce Valentin și-a exprimat dorința de-a o cunoaște.

„Dacă m-ar întreba, știi ce aș răspunde? Din punctul meu de vedere, eu nu am niciun interes pentru nicio altă fată, decât pentru tine”, a dezvăluit Valentin, în timp ce stătea pe canapea alături de concurentă.

„E reciproc”, a răspuns Claudia.

„Nu forțez nimic, eu pot să mă declar într-o cunoaștere oricând pentru că am 0 interes pentru alte fete. Dar o luăm ușor”, a completat concurentul

Totuși, camerele de filmat au surprins momenul în care Alberto și Paula au avut replici acide la adresa celor doi, dar și reacții neașteptate. Ulterior, în Live, Alberto a avut o altă reacție surprinzătoare: „Mie mi s-a luat de subiectul ăsta și nu mai am nervi pentru așa ceva, nu mai am stare să agreez așa ceva. Cu Claudia, cu fricile ei”.

„Acum 3 săptămâni, Claudia a spus că Paula își clădește fericirea pe nefericirea altcuiva, adică a ei. Acum, i-ai întors replica? La cine te referi? La Alberto sau la Maria?”, a întrebat Simona Gherghe, dorind să lămurească subiectul nemulțumirilor.

„La Maria”, a răspuns Paula.

Ce s-a mai discutat și ce a ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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