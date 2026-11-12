Marina și-a dorit ca micul-dejun să fie luat alături de Belu. Noua concurentă din casa Mireasa i-a explicat acestuia care a fost motivul pentru care l-a ales.

Marina, noua concurentă din casa Mireasa, a avut parte de un mic-dejun alături de Belu. Cum a decurs pasul către cunoaștere | antena 1

Un mic dejun pregătit cu grijă s-a transformat într-o discuție interesantă între Marina și Belu, în casa Mireasa. Cei doi au vorbit despre relații, compatibilitate, experiențele sentimentale din trecut și așteptările pe care le au de la un posibil partener. Mai mult, Belu a fost curios să afle de ce Marina a ales să îl cunoască pe Claudio și dacă acesta este, în prezent, singurul bărbat care îi stârnește interesul.

Marina l-a surprins pe Belu cu micul dejun pregătit

Dimineața a început într-o atmosferă relaxată, după ce Marina a pregătit un mic dejun care a fost apreciat de Belu. Concurentul a remarcat efortul tinerei și a lăudat preparatele, mai ales pâinea cu ou și zahăr vanilat.

Cei doi au glumit și au vorbit despre mâncare, însă discuția a ajuns treptat la un subiect mult mai personal: viața sentimentală a Marinei și apropierea acesteia de Claudio.

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Belu a vrut să afle dacă tânăra este hotărâtă să îl cunoască pe Claudio și dacă atenția ei se îndreaptă în continuare în acea direcție. Marina a explicat că nu vrea să grăbească lucrurile, ci își dorește să discute cu el și să descopere dacă sunt compatibili.

Ce își dorește Marina de la bărbatul de lângă ea

Curios să afle mai multe despre trecutul sentimental al colegei sale, Belu a întrebat-o despre relațiile pe care le-a avut și despre perioada în care a fost singură.

Marina a explicat că, în trecut, au existat bărbați care au plăcut-o, însă sentimentele nu au fost întotdeauna reciproce. Chiar dacă era dispusă să ofere o șansă unei persoane interesate de ea, lipsa chimiei și a conexiunii o făcea să nu continue.

Întrebată dacă se consideră pregătită pentru o familie, concurenta a mărturisit că știe foarte bine ce își dorește de la un partener. Pentru ea, cele mai importante calități sunt seriozitatea, atenția, iubirea și respectul față de cei din jur. În ceea ce privește aspectul fizic, Marina nu a spus că ar avea un tipar anume.

La rândul său, Belu a vorbit despre experiențele sale sentimentale și a dezvăluit că a avut trei relații, fiecare cu o durată de peste un an. Concurentul a mărturisit că a făcut și greșeli în trecut, inclusiv că a înșelat în două dintre relații, explicând că una dintre situații s-a petrecut la o vârstă foarte fragedă.

De ce nu l-ar vedea Marina pe Beleuț ca pe un posibil iubit

Un alt moment interesant a fost cel în care Belu a întrebat-o pe Marina de ce nu l-a ales pe Beleuț pentru o cunoaștere. Răspunsul tinerei a fost clar: nu îl privește în acest fel.

Marina a precizat că între ei există doar o relație colegială și că nu îl vede ca pe un potențial partener. În schimb, apropierea de Claudio pare să fie direcția pe care vrea să o exploreze în această perioadă.

Discuția de la micul dejun a oferit o imagine mai clară asupra așteptărilor Marinei și a felului în care aceasta privește relațiile. Rămâne de văzut dacă apropierea de Claudio se va transforma într-o poveste de iubire sau dacă tânăra va descoperi că între ei nu există compatibilitatea pe care o caută.

Când poate fi urmărită emisiunea Mireasa

Emisiunea Mireasa poate fi urmărită de luni până vineri, la Antena 1, de la ora 14:00 la 16:00. Cei care nu pot urmări edițiile în direct pot găsi momentele importante și pe platforma AntenaPLAY.