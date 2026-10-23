Mesajul Andreei după cursa de eliminare. Cuvintele dure pe care le-a spus înainte de a părăsi casa Mireasa

Andreea a fost eliminată de la Mireasa, pe 23 octombrie 2026, și a transmis un mesaj dur înainte de plecare: „Au ales mahalaua și circul în loc de educație și bunătate”

Ediția din 23 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14, a venit cu o răsturnare de situație. Deși se afla în cursa de eliminare, Radu a ajuns în top trei în preferințele publicului și a fost salvat.

Mesajul Andreei după cursa de eliminare

În schimb, Andreea a fost concurenta care a părăsit competiția. Înainte de plecare, tânăra le-a transmis un mesaj celor de acasă, în care a făcut declarații dure la adresa persoanelor care, în opinia sa, au contribuit la eliminarea ei.

După ce au fost anunțați câștigătorii titlurilor de Fata Săptămânii, Băiatul Săptămânii și Mama Săptămânii, Andreea Frățilă a dezvăluit și numele concurentului care a părăsit emisiunea.

De această dată, în cursa de eliminare s-au aflat Radu, Beleuț, Veronica și Andreea. Deși se număra printre cei patru concurenți aflați în pericol, Radu a reușit să obțină un loc în top trei în clasamentul băieților săptămânii, ceea ce i-a adus imunitate și l-a salvat de la eliminare.

Astfel, Andreea a fost cea care și-a încheiat parcursul în casa Mireasa. Înainte de a pleca, concurenta a ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături, dar a transmis și câteva cuvinte dure despre experiența trăită în competiție.

Cuvintele dure pe care le-a spus înainte de a părăsi casa Mireasa

Andreea a mărturisit că regretă felul în care s-a încheiat experiența sa în emisiune și a lăsat să se înțeleagă că se simte dezamăgită de anumite persoane pe care le-a ajutat de-a lungul timpului.

„Nu am cuvinte. Îmi pare rău că am ajuns aici dintr-o răutate. Îmi pare rău că oamenii pe care i-am ajutat cel mai mult m-au adus aici. În schimb, mulțumesc celor pe care i-am cunoscut, mulțumesc experienței. Am aflat foarte multe despre mine și despre oameni, în general”, a spus Andreea.

La final, concurenta a transmis și un mesaj critic la adresa celor din casă, reproșându-le că ar fi ales conflictele în detrimentul educației și al bunătății.

„Vreau să le mulțumesc celor de acasă că au ales mahalaua și circul în loc de educație și bunătate”, a declarat Andreea înainte de a părăsi competiția.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.