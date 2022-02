Mireasa 2022, sezon 5. Care este povestea de viață a lui Lucy. Tânăra simte lipsa mamei sale

Lucy este foarte sensibilă, mai ales când vine vorba despre familia. Tânăra a început să plângă atunci când a vorbit de mama și sora ei.

”Uneori mi-ar fi plăcut ca ea să îmi fie alături. Sora mea a luat rolul de mamă, l-a ajutat pe tata cum a putut. Sora mea e modelul meu în viață, am locuit cu ei și am văzut cât de frumos se comportă unul cu altul. Îmi doresc să am o familie la fel de frumoasă ca ale lor”, a zis Lucy.

Dar Lucy este și foarte sinceră. Tânăra a recunoscut, fără nicio rușine, cine sunt băieții pe care îi place. ”Am și eu un top, ca toți ceilalți: pe Valentin și Sese”, a afirmat concurenta în emisia live din 2 februarie 2022.

”Am vorbit cu mama înainte să intru în emisiune.”, a dezvăluit Lucy, însă discuția a fost una scurtă.

Cine e Lucy de la Mireasa sezon 5

S-a născut pe 22 octombrie 1996, la Sighetul Marmației unde a locuit până când a intrat la facultate. A studiat în Cluj Napoca, Facultatea de comunicare și relații publice.

Nu a avut relații serioase. Patru luni a durat cel mai mult. A fost înșelată chiar cu fosta iubită a iubitului. Nu a avut chimie cu niciun bărbat și își pierde foarte repede răbdarea cu ei.

Se descrie ca fiind o femeie puternică care a trecut prin multe situații cu brio, sinceră, directă, independentă. Nu-i place să se bazeze pe nimeni. Viitorul partener ar trebui sa fie matur, independent, amuzant, nu-i place monotonia.