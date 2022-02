Mireasa 2022, sezon 5. Cine este și cum arată Robert, noul concurent

”E prima dată când am emoțiile astea”, a zis Robert după ce a intrat în casa Mireasa sezon 5. Acesta a fost foarte emoționat, dar și-a revenit după ce a urmărit materialul în care s-a prezentat.

Cine este Robert, noul concurent de la Mireasa sezon 5

Robert are 24 de ani și este din Brașov. ”De mic am fost pasionat de sporturile extreme. Am practicat ski sărituri până la 17 ani.”, a povestit el, care a fost nevoit să renunțe la carieră din cauza unei accidentări.

Tânărul și-a folosit pasiunea pentru a își face o afacere. El închiriează motociclete pentru enduro. Până la 30 de ani vrea să fie milionar. ”E realizabil”, zice el.

”Aveam o vârstă foarte fragedă când părinții mei s-au despărțit. Am rămas cu mama, vorbesc cu tata, dar nu mai este la fel ca atunci.”, a povestit tânărul care caută o fată înaltă, cu ochii căprui, ambițioasă.

Până la 27 de ani, Robert ar vrea să aibă primul copil. ”Am remarcat pe cineva în casa Mireasa. Acum e într-o relație și e și blondă.”, a zis el.

Pe cine place Robert, noul concurent de la Mireasa sezon 5

Robert a dezvăluit că a pus ochii pe o fată blondă, care acum se află într-o relație. Este vorba despre Sabrina, cea care a glumit, înainte să știe, că pentru ea intră ”schiorul”.