Mireasa sezon 10, 9 august 2024. Ionela a dat buzna peste Stelian atunci când acesta făcea duș! Ce au surprins camerele

Incident neașteptat în casa Mireasa sezonul 10. Ionela a dat buzna peste Stelian atunci când acesta făcea duș! Descoperă ce au surprins camerele de filmat, dar și ce a urmat.

Ionela a fost invitată în casa băieților la cină. Concurenta a dat buzna peste Stelian când acesta făcea duș!

Ionela a dat buzna peste Stelian atunci când acesta făcea duș! Imaginile au fost difuzate în ediția din 9 august 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10

În ediția din 9 august 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 am putut vedea imagini cu momentul în care Ionela a fost invitată să servească cina în casa băieților.

Concurenta a confundat ușile din casa băieților și astfel a ajuns să intre peste Stelian în baie.

„Din greșeală am intrat în duș, că nu știam exact pe unde se intră, eu când am mai intrat cu fetele am intrat prin baie, prin dormitor și prin sufragerie. Sper că băiatul nu s-a simțit prost că am dat buzna peste el în duș”, a zis Ionela.

