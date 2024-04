Mireasa, sezon 7. Daiana este însărcinată. Tânăra a făcut anunțul chiar de ziua lui Dani: „Te iubim și ne mândrim cu tine, tati!”

Daiana și Dani, foștii concurenți ai sezonului 7 Mireasa, au anunțat că vor deveni părinți. Tânăra i-a făcut o urare specială soțului de ziua lui, anunțând sarcina. Astfel, familia Crăciun va mai avea un membru!

Daiana a publicat imagini cu ecografia, în dimineața zilei de 29 aprilie 2024. Foștii concurenți ai sezonului 7 așteaptă un copil!

Tânăra i-a făcut o urare specială lui Dani, numindu-l „tati”.

Daiana și Dani așteaptă un copil. Cum au făcut anunțul foștii concurenți Mireasa

„La muuuuuulți ani iubirea mea!

Îți doresc din suflet să ai parte doar de iubire, multă sănătate și fericire alături de noi. Toate visele și planurile tale să se îndeplinească exact așa cum îți dorești.

Ești cel mai minunat, iubitor, răbdător, familist.. soț. Ești exact cum mi te-am cerut la Dumnezeu și așa am norocul să pot să mă bucur de tine pentru o veșnicie.

Să îți dea bunul Dumnezeu putere, răbdare și multă încredere în tine pentru ca poți reuși absolut orice îți propui și noi vom fi alături de tine la orice pas ca o familie ce suntem.

Te iubim și ne mândrim cu tine, tati!”, a transmis Daiana pe rețelele sociale.

Dani i-a spus soției sale că abia așteaptă să vină pe lume copilul lor:

„Multumesc din suflet,dragoste!Cu tine am ajuns in punctul in care mi am dorit mereu sa fiu,langa o femeie de milioane,cu un suflet pur si sa facem un grasunel din dragostea noastra frumoasa ceea ce s-a si intamplat.

Abia astept sa vina pe lume sufletul nostru .

Te iubesc din tot sufletul meu!”, a spus Dani.

Cei care i-au susținut pe cei doi în cadrul sezonului 7 Mireasa au fost încântați de veste, i-au felicitat și i-au urat „Sarcină ușoară!” fetei.

Dani și Daiana Crăciun s-au căsătorit civil în Finala sezonului 7 Mireasa. Cei doi vor să facă și cununia religioasă, așa că au stabilit data nunții pentru 26 iulie 2025.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Daiana și Dani, dragoste la prima vedere. Cum s-a desfășurat povestea lor în casa Mireasa

Dani a intrat în casa Mireasa pe 31 ianuarie, la două săptămâni de la debutul sezonului 7. Acesta a interacționat cu Denisa, cu care a și intrat într-o cunoaștere, însă intrarea în competiție a Daianei, pe 7 februarie, avea să-i dea lumea peste cap fiului doamnei Loredana.

Dani și Daiana au fost aleși să meargă împreună la o ședință foto, iar conversațiile și apropierile de atunci dintre cei doi i-au făcut pe telespectatori să-și dea seama cât de mult se potrivesc. De altfel, când a intrat în casă, Dani a spus că-și dorește o relație cu o fată blondă, înaltă, cu ochii verzi.

Dani a fost pus într-o situație dificilă atunci, având în vedere că avea de ales între două fete. Când și-a verbalizat pentru prima oară alegerea, Dani a precizat că dorește să meargă mai departe cu Denisa, fapt care a bulversat-o pe Daiana, care era convinsă de chimia dintre ea și fiul doamnei Loredana, după ce au avut un schimb de priviri. Deși a rostit numele Denisa, Dani o avea în suflet și în gând pe Daiana și încercând să-și explice sentimentele a adus în discuție ideea dragostei la prima vedere.

Dani și Daiana s-au sărutat la o petrecere, pe ringul de dans, când artista invitată interpreta o melodie de dragoste. În emisia de Mireasa de pe 27 februarie cei doi s-au declarat un cuplu.

Pe parcursul lor în competiția Mireasa Dani și Daiana au avut parte de multe zâmbete, de momente amuzante, dar și de lacrimi și momente tensionate. Cei doi au cunoscut părți din trecutul partenerului, însă dezvăluirile au venit la pachet cu o încărcătură emoțională.

Doamna Loredana, mama lui Dani, i-a susținut pe cei doi și a ținut să-i povestească fetei că băiatul a avut un trecut tumultuos, cu anturaje periculoase și că în prezent Dani este total diferit față de cum era în urmă cu puțin timp, înainte de conștientizarea problemelor.

Și Daiana a făcut o confesiune legată de prima ei experiență intimă, iar faptul că a expus un astfel de detaliu la televizor, în fața părinților, au făcut-o să aibă remușcări. Fata a plâns, iar Dani i-a fost alături.

Cu siguranță fanii emisiunii Mireasa își amintesc de momentul în care Simona Gherghe a făcut o glumă cu Dani și Daiana, păcălindu-i că băiatul ar trebui să fie eliminat, iar cei doi au avut o reacție emoționantă.

Înainte de a sărbători o lună de relație cu Daiana, Dani i-a strecurat o poză pe sub ușă iubitei sale, gest care e interzis potrivit regulamentului. Tinerii s-au gândit la sancțiunea pe care o vor primi, iar Simona Gherghe a făcut o glumă: „Îmi pare rău. Te rog să o îmbrățișezi pe Daiana și să părăsești casa Mireasa”, a spus Simona Gherghe, în timp ce Dani a făcut câțiva pași. Lacrimile Daianei au țâșnit instantaneu. Prezentatoarea Mireasa a spus că a fost doar o glumă și l-a îndemnat pe Dani să se întoarcă pe canapea lângă iubita lui. Din reacția tinerilor s-a putut vedea cât de mult se iubesc și cât de tare ar fi suferit dacă ar fi fost despărțiți.

După toate momentele în care și-au făcut planuri de viitor, și-au pus bazele relației, s-au susținut reciproc și au învățat cum să-și pună limite în cuplu, cei doi s-au logodit în luna mai.

Cererea în căsătorie a fost una emoționantă, la mare. Deși Dani a uitat cuvintele pe care își dorea să le rostească în timp ce se afla în genunchi în fața iubitei, momentul a fost unul memorabil. La scurt timp după ce Dani a cerut-o în căsătorie pe Daiana, fata și-a dorit un schimb de rol și în joacă l-a cerut și ea pe Dani de soț, mărturisindu-i dragostea ei.

Dani și Daiana au avut parte de momente dificile când doamna Loredana a decis să plece din competiție, fata s-a simțit singură atunci în casa fetelor și a plâns, însă Dani a încurajat-o permanent.

După un carusel de emoții trăite în casa Mireasa, Dani și Daiana au decis să depună actele de căsătorie și să supă „Da” în finala sezonului 7.