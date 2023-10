Mireasa sezon 8, 27 octombrie 2023. Bogdana, reacție furibundă după scrisoarea pentru Liviu. Vorbe grele față de doamna Lucica

Bogdana s-a supărat după scrisoarea în care bunica lui Liviu a atras atenția că fata a fost secretoasă în cele două săptămâni în care a stat în casa lor.

„Liviu, cred că certificatul de naștere îți trebuie să te căsătorești. Gândește-te bine dacă faci acest lucru în emisiune. Nu intrați în conflicte cu alte cupluri. Liviule, pe maică-ta ai pus-o la colț să nu mai vorbească. Bogdana a fost secretoasă cu noi. Să te gândești la viitorul tău. Să fii mai liniștit. Prietenii tăi sunt rezervați”, sunt câteva dintre cuvintele pe care le-au scris tatăl și bunica lui Liviu.

Bogdana și Liviu s-au certat cu doamna Lucica după emisia live de Mireasa de ieri.

Bogdana și Liviu s-au certat cu doamna Lucica în casa Mireasa

„Au vorbit foarte aiurea. Eu am povestit tot despre mine. Greșeala a fost a mea că m-am dus acolo că nu trebuia să fac asemenea tâmpenie. Nu trebuia să mă duc”, a spus Bogdana.

„Și de cerți cu mine acum?”, a spus Liviu.

„Ea e foarte supărăcioasă. Bogana se supără foarte repede din orice”, a spus Doamna Lucica, iar reacția Bogdanei a fost una furibundă la auzul acestor vorbe.

„A, da? Fac urât! Lăsați-mă d...u în pace”, a spus Bogdana nervoasă.

Doamna Lucica a încercat să stea de vorbă cu cei doi, iar Bogdana a considerat că mama iubitului ei insinuează niște lucruri jignitoare despre ea.

„Mama e incultă. Mama nu știe ce să vorbească. Nu gândește ce scoate pe gură. Știe doar să plângă”, a spus Liviu.

„Eu nu mai vorbesc cu ea. Când am ieșit din casă toată lumea mi-a zis că nu a făcut Liviu cât a făcut maică-sa”, a spus Bogdana.

Liviu s-a enervat și a trântit ușa, spunând niște vorbe grele despre mama sa.

„Mama nu înțelege nimic. Parcă e fantomă. Nu poate să mai poarte o discuție. Nu fi supărată! Nu pot să-i iau în nume de rău. Nu au făcut-o cu răutate ci cu inconștiență. mă enervează că sunt proști”, a spus Liviu.

„Maică-ta zice niște vorbe care n-au sens”, a spus Bogdana.

În emisia live de Mireasa de pe 27 ocotombrie 2023 doamna Lucica a spus că au discutat și problemele s-au rezolvat.

„Eu am greșit ieri. Am exagerat simțindu-mă jignită pentru acea scrisoare. eu am discutat cu doamna Lucica aseară și am clarificat lucrurile. M-au deranjat că eu le-am spus mult elucruri lor afară și nu am înțeles de unde cuvintele acelea. N-aveau sens”, a spus Bogdana în live le Mireasa.

Liviu i-a cerut scuze mamei sale pentru cuvintele grele.

Mama Bogdanei a vorbit la telefon cu fiica ei

Mama Bogdanei a transmis un mesaj în care a spus despre fiica ei că „Locul ei nu este în această familie. Nu poți avea încredere în oricine” și ulterior fata și mama ei au avut o discuție telefonică:

„Nu era cazul să intre în direct. Eu am înțeles că prietenii lui sunt dezamăgiți. Deci vă înțelegeți bine? Eu nu pot să mă bag pentur că nu cunosc. Măi mama, prin faptul că el te-a vrut într-un loc, înseamnă că el e foarte gelos”, a spus mama Bogdanei, iar fata s-a enervate din nou.

„Poți să nu mai suni în viața asta niciodată. Părerea ta pentru mine nu contează”, a spus Boigdana.

„Eu nu te-aș fi deranjat dacă bunica ta nu-mi spunea că ai fost jignită de tatăl lui Liviu”, a spus mama Bogdanei.

