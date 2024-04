Mireasa sezon 9, 19 aprilie 2024. Cine este Natalia. Noua concurentă a intrat în competiție cu gânduri de măritiș

Natalia, are 23 de ani și are gânduri de măritiș. Tânăra a intrat în casa Mireasa în gala de pe 19 aprilie 2024

Simona Gherghe a anunțat că în gala de pe 19 aprilie 2024 intră 3 concurenți noi. Prima intrată în platoul Mireasa a fost Natalia.

Natalia are aproape 24 de ani (îi împlinește pe 11 mai) și este din Brăila. Tânăra are 1,63 și aproximativ 65 de kilograme. În 2019 a terminat Liceul de Arte din Brăila, apoi a urmat Facultatea de Drept și Științe Administrative în Galați. Apoi a terminat un curs de stewardese. E o persoană perfecținistă, energică, familistă, cu simțul umorului, îi place să socializeze și să-și facă prieteni. Cea mai mare calitate a ei este loialitatea. Cel mai greu moment din viața ei a fost în 2021 când și-a pierdut 3 membri ai familiei.

Cine este Natalia, tânăra care a intrat în casa Mireasa în gala de pe 19 aprilie 2024

„Am avut o singură relație serioasă. A durat în jur de 3 ani și jumătate. A început când aveam 17 ani. A fost o relație destul de toxică. În primul an de relație m-a înțelat. Eu am încercat să trec peste, dar n-am reușit Sunt singură din 2021. Nu am intrat într-o nouă relație doar de dragul d ea fi într-o relație

Despre partenerul ideal fata spune că ar vrea să fie familist, loial, înalt. Fata spune că ar fi deranjată dacă partenerul ei ar avea un copil dintr-o altă relație

Fata a venit în casa Mireasa cu gânduri de măritiș. Înainte de a veni în competiție, Natalia s-a sfătuit cu sora ei mai mare. Tânăra a spus că îi place în mod special de un băiat din sezonul 9 Mireasa.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.