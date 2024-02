Mireasa sezon 9, 19 februarie 2024. Valentin și Antonia s-au despărțit: „M-am săturat de mascarada asta!”

După ce s-au sărutat cu foc la petrecerea de sâmbătă, Antonia și Valentin au avut o discuție care i-a dus la despărțire.

În pauzele publicitare Antonia și Valentin s-au sărutat, însî când a fost difuzat materialul în care Antonia le mărturisea fetelor că s-a simțit forțată de tânăr să intre într-o relație cu el, nepotul doamnei Floarea a spus că relația lor se încheie.

„E pur și simplu că sunt disperată să mă primească cineva! A fost o persoană care mi-a oferit ce-mi doream! Sunt doar traumele mele și disperarea de a fiubită de cineva! Nu și se pare că el m-a forțat să intru într-o relație. Voi v-ați gândit că Valentin m-a împins să formez un cuplu pentru a-și face un cuplu să nu iasă din competiție! După ce am intrat în relație cu el m-a întrebat de ce vorbesc despre Albert! Nu sunt pregătită emoțional! Mie îmi place de Valentin, ne potrivim, dar ce pot să fac dacă nu simt 100%? Eu am niște trauma în spate! Am niște relații abuzive în care am fost! I-am zis că am nevoie de o pauză! Nu pot! Nu sunt pregătită! Așa până când? Puteam să o mai duc așa o săptămână”, a spus Antonia la petrecere.

„Eu cred că am fost sinceră. El în continuare văd că are răbdare cu mine. Și sunt prea multe etichete: cuplu, necuplu”, a spus Antonia în live.

Antonia și Valentin s-au despărțit

Simona Gherghe a vrut să știe care este statusul relației lor:

„Sunteți într-un cuplu, v-ați despărțit? De ce nu i-ai spus și lui toată trăirea ta interioară și ce le-ai spus fetelor”, a întrebat Simona Gherghe.

„Aștept să plec vineri și asta este! M-am săturat de mascarada asta! Atât am de zis! Și din partea ei ș ice s-a întâmplat și cu Cristian! Da. Relația o încheiem acum”, a spus Valentin.

„Eu țin cu adevărul! Mă simt presată să iau o decizie! Dacă el asta simte… Eu când sunt cu el simt lucruri. Din păcate mai simt și pentru altcineva. Valentin știa...”, a spus Antonia.

„Nu îmi mai doresc să vorbim”, a spus Valentin.

Ulterior a izbucnit o ceartă în platou, pentru că domna Daniela a acuzat-o pe Antonia că l-ar fi influențat pe Valentin să intre în conflict cu Cristian.

