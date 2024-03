Mireasa sezon 9, 22 martie 2024. Liviu s-a despărțit de Iuliana în live. Fata nu știa ce decizie a luat băiatul

Liviu și-a anunțat decizia de a se despărți de Iuliana în gala de pe 22 martie 2024. Anunțul băiatului a luat prin surprindere pe toată lumea.

În emisia live de pe 22 martie 2024 de Mireasa, Liviu și-a prezentat decizia de a se despărți de Iuliana.

„Nu cred că afară o să fie bine! Când ieșim împreună afară nu cred că putem duce povestea mai departe. Cred că e mai bine să ne oprim acum! Asta e decizia mea!”, a spus Liviu.

„De ce nu mi-ai comunicat aseară?”, a întrebat Iuliana, care nu știa nimic despre intențiile băiatului.

Liviu s-a despărțit în live de Iuliana. Nimeni nu știa nimic despre deciziile băiatului

„Am vrut să văd cum se comportă, cum tratează lucrurile, dacă vine spre mine, fiind ultima zi!”, a spus Liviu, precizând că nu i s-a părut potrivită tandrețea venită după o săptămână de reproșuri.

„Iuliana e o super fată, are multe calități. Consder că își poate găsi oricând un bărbat!”, a mai completat Liviu.

Iuliana a fost vizibil deranjată de modul în care Liviu a ales să se despartă de ea:

„El își dorește să peteeacă timp în această competiție. E ok! Îți doresc tot binele din lume! Mi se pare aiurea să iei o deicizie pentru niște tachinări!”, a spus Iuliana.

„Eu am încercat să fiul alături de ea în această săptămână”, a mai spus Liviu.

„Mie mi se părea normal pentru că se consideră un bărbat corect, să-mi comunice. Ca dovadă de maturitate, putea să-mi comunice. E o despărțire! Eu am simțit atunci de c enu pot spune că-l iubesc. Am impresia că te joci cu sentimentele cuiva și nu e ok. Te respect în continuare, La revedere”, a conchis Iuliana.

Doamna Viorica a spus că nu știa ce urma să facă fiul ei.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.