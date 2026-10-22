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Mireasa, sezonul 14. Alberto, orbit de gelozie în relația cu Paula. Ce a aflat despre trecutul iubitei sale: „Nu există...”

Alberto a avut o scenă de gelozie în relația cu Paula și i-a cerut să renunțe la prieteniile cu alți bărbați. Ce i-a spus concurentei și cum a reacționat aceasta.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 14:46 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 14:48
Mireasa, sezonul 14. Alberto, orbit de gelozie în relația cu Paula. Ce a aflat despre trecutul iubitei sale: „Nu există...” | Antena 1
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Alberto a avut o nouă izbucnire de gelozie în relația cu Paula, după ce discuția dintre cei doi a ajuns la prieteniile pe care concurenta le are cu alți bărbați.

Alberto, orbit de gelozie în relația cu Paula

Tânărul a mărturisit că nu este de acord cu astfel de apropieri și i-a cerut iubitei sale să nu mai vorbească cu prietenii ei, deși aceasta susține că îi cunoaște încă din copilărie. În timp ce Paula a încercat să-i explice că nu este nimic mai mult la mijloc, Alberto a rămas ferm pe poziții.

Totul a început în momentul în care Alberto a vrut să afle dacă Paula i-a povestit totul despre trecutul său. Concurenta i-a explicat că nu își dorește să intre în prea multe detalii despre fostele relații, dar că are numeroși prieteni băieți, pe care îi cunoaște de foarte mult timp.

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„Tu mi-ai spus mie tot?”, a întrebat Alberto.

„Păi, chestiile cu fostele relații nu aș vrea să ți le povestesc prea multe și altceva nu prea am ce să-ți povestesc. Copilăria mea nu prea mi-o amintesc, am copilărit la bloc. Am plecat în Italia la doi ani. Am foarte mulți prieteni băieți, ți-am povestit de ei, sunt prieteni din copilărie”, a spus Paula.

Răspunsul ei nu l-a convins însă pe Alberto, care a reacționat scurt: „Nu există”.

Paula i-a amintit că au mai discutat despre acest subiect, însă iubitul ei a susținut că vrea să redeschidă capitolul. Discuția a devenit tensionată în momentul în care Alberto i-a transmis că nu își dorește ca ea să mai păstreze legătura cu prietenii săi bărbați.

Alberto nu acceptă prieteniile Paulei cu alți bărbați

Concurentul a explicat că nu este de acord cu apropierea iubitei sale de alți bărbați și a recunoscut că este dispus să-i impună anumite limite în această privință. Mai mult, Alberto a lăsat să se înțeleagă că el nu are prietenii cu alte fete, așteptându-se ca Paula să adopte aceeași atitudine.

„Eu o să-ți interzic să vorbești cu ei, că sunt mai șmecher”, a spus Alberto.

De cealaltă parte, Paula a încercat să-i explice că bărbații despre care vorbește nu sunt persoane apărute recent în viața ei, ci prieteni pe care îi cunoaște de ani întregi.

„Sunt prieteni pe care îi cunosc de toată viața”, a subliniat concurenta.

Discuția a scos la iveală diferențele de viziune dintre cei doi atunci când vine vorba despre limitele într-o relație. În timp ce Alberto pare să considere că o relație presupune renunțarea la anumite prietenii cu persoane de sex opus, Paula încearcă să-i explice că legăturile sale de prietenie fac parte din viața ei de dinaintea relației.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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