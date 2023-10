Mireasa sezonul 8, 20 octombrie 2023. Încălcare gravă de regulament. Patru concurenți au fost pedepsiți

Patru concurenți din casa Mireasa, trei din cuplu, au primit o pedeapsă pentru că au încălcat regulamentul. Este vorba despre Ana, Daniel, Adrian și Sergiu.

Ana, Daniel, Adrian și Sergiu au încălcat grav regulamentul casei Mireasa. Tinerii au discutat despre eliminări și au pus la cale o strategie.

Concurenții au făcut planurile votării și au căzut de acord să o nominalizeze pe Daria. ”Eu merg pe ce zici tu”, a spus fata.

Încălcare gravă de regulament. Ce pedeapsă au primit Daniel și Ana

Ana i-a cerut o părere lui Daniel în privința eliminărilor. ”Eu mereu am făcut lucrurile într-un mod obiectiv”, i-a spus băiatul. El a explicat că nu numește persoane din cuplu, dar nici concurenți care sunt într-o cunoaștere sau sunt interesați de cineva.

El i-a zis că nu ar nominaliza Ioana, dar le are în vizor pe Daria și Andreea. ”Eu dacă aș fi în locul tău aș vota-o pe Andreea. Daria are interacțiune mult mai amplă cu toată casa. Andreea e mai rezervată. A încercat cu Marius, dar... La Daria aș avea argumentul că da, tu vrei să rămâi în competiție. E într-un impas, nimeni nu vrea cu ea. Daria mi se pare o super tipă, dar am votat-o din considerent obiectiv”, a explicat Daniel.

Concurentul a continuat: ”Eu personal aș vota-o pe Daria”. Ana a răspuns: ”Ok, merg pe ce vrei tu. Tu ești extensia mea”. În casa băieților, Sergiu și Adrian vorbeau despre eliminări, deși concurenții știu că este un subiect tabu și interzis în casa Mireasa.

”Mi-e milă de Daria, nu aș vrea să plece. Pe Andreea o votez. Pe Ioana nu o votez, o mai las. Pe noi, pe Bogdi (n.r. dacă ar nominaliza băieți)”, a afirmat Adrian. El a mai adăugat că nu vrea să plece două persoane, respectiv Daria și Marius, în rest nu îl interesează.

În Gala de vineri, 20 octombrie 2023, moderatoarea emisiunii a anunțat ce pedeapsă vor primi.

”Ana, Daniel, Adrian, Sergiu rămâneți fără imunitate. O să avem o votare. Dacă e de fete, Ana primești sancțiunea acum. Dacă e de băieți, Daniel, Adrian și Sergiu primiți sancțiunea acum. Dacă votarea e cu eliminare directă și veți fi votat de casă, plecați”, a spus Simona Gherghe.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 16 octombrie 2023. Sergiu și Madi, la un pas să ia o decizie surprinzătoare. De ce s-a așezat el în genunchi

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.