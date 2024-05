Miruna, una dintre cele mai controversate concurente ale emisiunii Mireasa și-a făcut un nou iubit. Cum arată bărbatul misterios.

După o călătorie tumultuoasă în căutarea dragostei, Miruna a pășit în lumina reflectoarelor alături de Cosmin, cu care a câștigat inima publicului și a obținut titlul de cuplu perfect la "Mireasa". Cu toate acestea, după o căsnicie scurtă, iar pentru unii poate prea presărată cu întrebări, cei doi au ales să-și urmeze drumurile separate.

Miruna de la Mireasa, prima imagine cu iubitul. Cum arată bărbatul care seamănă cu fostul ei soț, Cosmin din emisiune

Cu toate că mulți ar fi așteptat ca Miruna să-și păstreze viața privată departe de ochii curioși ai fanilor, aceasta a dat o nouă definiție transparenței și curajului. Miruna a postat prima imagine cu noul ei iubit pe rețelele de socializare, într-o ipostază romantică și tandră, care a stârnit un val de reacții din partea fanilor săi fideli.

Dar surpriza cea mai mare? Bărbatul din imagine, a cărui față nu este complet vizibilă, seamănă izbitor cu fostul ei soț, Cosmin. Această asemănare uimitoare a stârnit rapid speculații și întrebări în rândul comunității online.

Fanii au întrebat-o dacă iubitul ei este bătrân, iar ea a răspuns cu delicatețe că nu, ci că este de aceeași vârstă cu ea.

Fanii i-au urat multe lucruri de bine pentru cei doi.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.