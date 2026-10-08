Noi dezvăluiri au ieșit la iveală despre Patrick și Simina, în ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Surpriză de proporții în casa Mireasa, în ediția din 7 octombrie 2026! Simona Gherghe a anunțat o răsturnare neașteptată de situație în cazul lui Patrick, căci Simina, fata cu care concurentul a vorbit înainte de emisiune, a intrat în casa Mireasa ca să lămurească lucrurile. Ulterior, la Mireasa. Capriciile iubirii, alte detalii au ieșit la iveală despre cei doi. Descoperă totul în rândurile de mai jos.

Noua concurentă din casa Mireasa, dezvăluiri despre Patrick și relația cu el! Ce adevăruri au ieșit la iveală

În ediția din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, Simina, iubita lui Patrick, a devenit noua concurentă din casa fetelor. Tânăra a făcut acest pas din dorința de a lămuri situația amoroasă.

„Eu aș vrea să lămurim situația și să începem cu începutul. Te-ai înscris sau ai fost abordat la emisiune, ai semnat contractul, ai luat castingul, ai cunoscut-o pe Simina. Aș vrea să ne spui după cât timp ai cunoscut-o pe Simina?”, a dorit să afle Raluca Preda.

„La o săptămână, două”, a spus Patrick.

„La o săptămână sau două după ce ai semnat contractul cu noi, ai cunoscut-o pe fată. Unde ai cunoscut-o? În oraș?”, a continuat prezentatoarea Capriciile iubirii.

„În Arad. Bine, eu o cunosc de una de zile, dar n-am făcut niciun pas. Aveam prieteni comuni. Nu a fost dragoste la prima vedere. Nu, dar mi-a plăcut foarte mult și după am vrut să o cunosc mai mult”, a recunoscut tânărul, caare a dezvăluit faptul că i-a zis de la început tinerei că va participa la emisiune, însă aceasta nu l-a crezut.

Astfel a ieșit la iveală faptul că cei doi au fost într-o relație timp de două luni și că însăși tânăra a fost cea care l-a condus la aeroport, ca să ajungă la filmări.

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„Eu, efectiv, m-am gândit în felul următor. E o experiență nouă pentru mine și vreau să o încerc. Vreau să văd cum este acolo. În timpul relației cu ea aveam suișuri și coborășuri. De multe ori nu vorbeam cu ea, nu ne vedeam. Adică eram eu, eu eram vina acolo”, a fost confesiunea neașteptată făcută de concurent.

„Dar el nu a mers la Survivor. El a venit la un reality show matrimonial”, a spus Raluca Preda, încercând.

„Mi-am dat seama pe urmă, după ce am rămas eu singură, eu cu mine, și mi-am pus gândurile într-un loc, le-am așezat și am stat și m-am gândit. Mă gândeam că probabil e posibilitatea să-l pierd, doar că am rămas și eu așa și vreau să văd ce e cu noi. Să nu zic că eu îl aștept și el își face relații și eu nu vorbesc cu nimeni, nu cunosc nimeni, eu stau și aștept”, a spus Simina, motivându-și astfel dorința de a veni în show.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.