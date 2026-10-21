Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare, după ce a sunat AdrenaLinia! Cine riscă să plece din competiție

Patru concurenți au intrat în cursa de eliminare, în ediția din 21 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Surpriză de proporții în ediția din 21 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii, show din programul TV al Antenei 1, căci Andreea Frățilă a anunțat faptul că patru concurenți au intrat la o cursă de eliminare până în gala de vineri, 23 octombrie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba și cum s-a ajuns la o asemenea situație.

Ce concurenți au intrat în cursa de eliminare, după ce a sunat AdrenaLinia

După ce a sunat AdrenaLinia, Claudia, mireasa săptămânii, a fost nevoită să ia o decizie importantă. Apelul a luat întreaga casă prin surprindere, după ce telefonul a sunat în casa fetelor. Bogdan se afla pe ultima poziție și risca să fie eliminat pe loc, astfel că Claudia a trebuit să decidă dacă parcursul lui în emisiune se încheie chiar în acea zi. Belu și Petru beneficiau de imunitate și nu puteau fi aleși de către Claudia.

Concurenții s-au adunat în living pentru a afla decizia miresei săptămânii.

„Decizia mea este ca Bogdan să plece. De la fete, Veronica, iar de la băieți, Radu”, a anunțat Claudia.

Aceasta a explicat și motivele care au stat la baza alegerii sale, atât în cazul lui Bogdan, cât și în ceea ce privește nominalizările pentru cursa de eliminare.

„Am ales să pleci pentru că am considerat că ai avut șanse aici și cred că nu mai e nimeni pentru tine în casă. Iar cei doi pe care i-am nominalizat pentru cursa de eliminare, care de mâine va începe, sunt Veronica, iar la băieți l-am ales pe Radu, pentru că nu înțeleg, din punctul meu de vedere, exact ce vrea să se facă cu tot trioul, patru-cinci, și nu am simțit că se îndreaptă spre nimeni”, a explicat Claudia.

Ce alți concurenți au fost nominalizați la cursa de eliminare

Însă AdrenaLinia o voia la telefon pe Veronica. Concurenta a fost invitată să aleagă încă o fată care să intre alături de ea în cursa de eliminare. Aceasta nu a avut voie să se consulte cu nimeni înainte de a lua decizia.

„Bună, alegerea mea pentru cursa de eliminare va fi Andreea”, a spus Veronica.

Ulterior, AdrenaLinia a sunat și pentru Radu, care a trebuit să nominalizeze încă un băiat pentru cursa de eliminare. Concurentul și-a motivat alegerea în fața camerei.

„Îl nominalizez pe Andrei Beleuț pentru că nu are nicio interacțiune reală cu nicio fată”, a spus Radu.

Între timp, Bogdan a părăsit deja casa Mireasa, în urma deciziei luate de Claudia. Astfel, în cursa de eliminare vor ajunge de această dată patru concurenți: Veronica, Andreea, Radu și Andrei Beleuț.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.