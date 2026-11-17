Paula i-a făcut chemare oficială lui Alberto în casa Mireasa, după ce tânărul a plecat din competiție. Ce mesaj emoționant i-a transmis și ce răspuns a primit?

Paula a făcut un pas important în încercarea de a-l aduce pe Alberto înapoi în casa Mireasa. După ce tânărul a părăsit competiția vineri, concurenta a decis să îi facă o chemare în emisiune, în speranța că vor putea continua împreună experiența începută în cadrul show-ului matrimonial.

Paula i-a făcut chemare lui Alberto în casa Mireasa

În fața camerelor, Paula a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre sentimentele pe care le are pentru Alberto și despre dorința de a-l avea din nou alături de ea. Concurenta a recunoscut că iubitul ei nu are întotdeauna cel mai potrivit comportament, însă a ținut să sublinieze că, dincolo de acest aspect, are un suflet bun.

„Cum bine știți, Alberto a plecat vineri din casă și mi-aș dori să îi fac din nou chemare în casă, pentru că am început experiența asta împreună și mi-aș dori să terminăm experiența asta împreună. Știu că nu are cel mai strălucitor comportament, dar are o inimă de aur. Mi-aș dori din suflet să terminăm experiența asta împreună și, poate, cine știe, căsătoriți în finală. Vă pup și vă iubesc!”, a spus Paula.

După ce a făcut cererea oficială, concurenta a mărturisit că se simțea ușurată, fiind mulțumită că a respectat protocolul necesar pentru a-și exprima dorința. Ulterior, Paula a purtat o discuție cu Irina, în cadrul căreia a vorbit despre situația în care se află și despre speranțele sale în privința revenirii lui Alberto.

Ce mesaj i-a transmis Alberto Paulei la Capricii

Nici Alberto nu a rămas indiferent la gestul Paulei. În momentul în care a fost văzut la Capricii, acesta a vorbit despre relația lor și despre felul în care crede că sunt percepuți de ceilalți concurenți.

„Cei din casă ne văd o amenințare pentru că iubirea noastră este reală”, a spus Alberto.

Deși Paula și-a exprimat clar dorința de a-l avea din nou alături în competiție, revenirea tânărului nu este încă sigură. Moderatorii au precizat că solicitarea concurentei a fost notată, însă au atras atenția că momentul este unul destul de avansat al sezonului.

„Colegii mei au notat cererea ta, dar, așa cum ți-am spus și ieri, este așa mai pe final. Vedem ce o să fie”, i s-a transmis Paulei.

Nu se știe dacă Alberto va reveni în casa Mireasa și dacă cei doi vor avea ocazia să-și ducă povestea până în finalul competiției. Paula și-a exprimat dorința de a încheia experiența alături de el, însă decizia finală nu a fost anunțată.