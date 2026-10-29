Radu și Alexandra au făcut un pas înainte în cunoașterea lor și s-au sărutat. Ce s-a întâmplat ulterior între cei doi.

Radu a făcut un pas înainte în cunoașterea cu Alexandra la Mireasa. Sărutul dintre cei doi, "forțat" de Belu: "Vreau să văd..." | antena 1

Momente romantice în casa Mireasa! Radu și Alexandra au făcut un pas important în cunoașterea lor, iar un sărut a marcat începutul unei noi etape pentru cei doi concurenți.

Radu a făcut un pas înainte în cunoașterea cu Alexandra la Mireasa

Momentul a venit după ce Belu i-a încurajat să își asume apropierea, iar emoțiile nu au întârziat să apară. Mai mult, întrebați dacă își doresc să formeze un cuplu în cadrul emisiunii, cei doi au răspuns afirmativ.

Radu nu și-a ascuns sentimentele și i-a mărturisit Alexandrei ce îl atrage la ea. Concurentul i-a spus că îi place felul ei liniștit de a fi și că realitatea a depășit așteptările pe care le avea înainte să o cunoască mai bine.

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„Îmi place cum ești tu, liniștită. E mai bine decât mi-am imaginat”, i-a spus Radu.

Nici Alexandra nu a rămas indiferentă în fața complimentelor. Aceasta i-a spus că are o privire de copil, mărturisind că tocmai acest lucru o cucerește.

„Ai privirea aia de copil. Mă distrugi”, i-a spus concurenta, vizibil emoționată.

Radu a continuat să îi facă declarații și i-a mărturisit că o consideră foarte drăguță, atentă și grijulie. A încurajat-o, totodată, să fie mai îndrăzneață, spunându-i că este foarte sexy.

Apropierea dintre cei doi a culminat cu un sărut, moment care a confirmat că relația lor a trecut dincolo de simpla prietenie. Întrebați de Simona Gherghe dacă se declară un cuplu în emisiune, Radu și Alexandra au răspuns fără ezitare: „Da”.

Radu și Alexandra au spus „DA” în fața tuturor, la Mireasa

Prezentatoarea a vrut să afle și de ce Radu nu a făcut acest pas mai devreme. Concurentul a explicat că, la început, nu a simțit că Alexandra ar fi interesată de el în plan sentimental. Deși a încercat să comunice cu ea, a avut impresia că stresul și perioada de acomodare au împiedicat apropierea lor.

La rândul ei, Alexandra a explicat că, inițial, cei doi au comunicat doar ca prieteni, însă, treptat, lucrurile s-au schimbat. Ea crede că momentul în care a început să îl privească altfel a fost o seară petrecută împreună pe balansoar, în timp ce Radu își amintește de prima lor discuție din jacuzzi.

La final, Simona Gherghe le-a urat să fie fericiți și să se bucure unul de celălalt. După o perioadă în care sentimentele lor au evoluat treptat, Radu și Alexandra și-au asumat relația în fața tuturor.