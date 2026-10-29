Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Radu a făcut un pas înainte în cunoașterea cu Alexandra la Mireasa. Sărutul dintre cei doi, "forțat" de Belu: "Vreau să văd..."

Radu a făcut un pas înainte în cunoașterea cu Alexandra la Mireasa. Sărutul dintre cei doi, "forțat" de Belu: "Vreau să văd..."

Radu și Alexandra au făcut un pas înainte în cunoașterea lor și s-au sărutat. Ce s-a întâmplat ulterior între cei doi.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 15:10 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 15:11
Radu a făcut un pas înainte în cunoașterea cu Alexandra la Mireasa. Sărutul dintre cei doi, "forțat" de Belu: "Vreau să văd..." | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Momente romantice în casa Mireasa! Radu și Alexandra au făcut un pas important în cunoașterea lor, iar un sărut a marcat începutul unei noi etape pentru cei doi concurenți.

Radu a făcut un pas înainte în cunoașterea cu Alexandra la Mireasa

Momentul a venit după ce Belu i-a încurajat să își asume apropierea, iar emoțiile nu au întârziat să apară. Mai mult, întrebați dacă își doresc să formeze un cuplu în cadrul emisiunii, cei doi au răspuns afirmativ.

Radu nu și-a ascuns sentimentele și i-a mărturisit Alexandrei ce îl atrage la ea. Concurentul i-a spus că îi place felul ei liniștit de a fi și că realitatea a depășit așteptările pe care le avea înainte să o cunoască mai bine.

Articolul continuă după reclamă

„Îmi place cum ești tu, liniștită. E mai bine decât mi-am imaginat”, i-a spus Radu.

Nici Alexandra nu a rămas indiferentă în fața complimentelor. Aceasta i-a spus că are o privire de copil, mărturisind că tocmai acest lucru o cucerește.

„Ai privirea aia de copil. Mă distrugi”, i-a spus concurenta, vizibil emoționată.

Radu a continuat să îi facă declarații și i-a mărturisit că o consideră foarte drăguță, atentă și grijulie. A încurajat-o, totodată, să fie mai îndrăzneață, spunându-i că este foarte sexy.

Apropierea dintre cei doi a culminat cu un sărut, moment care a confirmat că relația lor a trecut dincolo de simpla prietenie. Întrebați de Simona Gherghe dacă se declară un cuplu în emisiune, Radu și Alexandra au răspuns fără ezitare: „Da”.

Radu și Alexandra au spus „DA” în fața tuturor, la Mireasa

Prezentatoarea a vrut să afle și de ce Radu nu a făcut acest pas mai devreme. Concurentul a explicat că, la început, nu a simțit că Alexandra ar fi interesată de el în plan sentimental. Deși a încercat să comunice cu ea, a avut impresia că stresul și perioada de acomodare au împiedicat apropierea lor.

La rândul ei, Alexandra a explicat că, inițial, cei doi au comunicat doar ca prieteni, însă, treptat, lucrurile s-au schimbat. Ea crede că momentul în care a început să îl privească altfel a fost o seară petrecută împreună pe balansoar, în timp ce Radu își amintește de prima lor discuție din jacuzzi.

La final, Simona Gherghe le-a urat să fie fericiți și să se bucure unul de celălalt. După o perioadă în care sentimentele lor au evoluat treptat, Radu și Alexandra și-au asumat relația în fața tuturor.

Cum s-a simțit Claudio de la Mireasa după cina specială pregătită de fete. Ce a mărturisit concurentul despre experiență...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: „Nu pot să trăiesc” Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: &#8222;Nu pot să trăiesc&#8221;
Observatornews.ro Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post
Antena 3 Răsturnare de situație. HiSky și-a plătit datoria către Romatsa și va continua să opereze zboruri și după 1 noiembrie Răsturnare de situație. HiSky și-a plătit datoria către Romatsa și va continua să opereze zboruri și după 1 noiembrie
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Anne-Mary se simte „nerespectată” în casa Mireasa! Supărată pe Beleuț și ironizată de fete: „Abia aștept…”
Anne-Mary se simte „nerespectată” în casa Mireasa! Supărată pe Beleuț și ironizată de fete: „Abia...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce note a primit Claudio, noul concurent, din partea fetelor. Acesta și-a spus povestea de viață în fața tuturor
Ce note a primit Claudio, noul concurent, din partea fetelor. Acesta și-a spus povestea de viață în fața tuturor
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat BZI
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere 
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere  Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x