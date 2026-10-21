Radu s-a certat cu Andrei Beleuț. Ce l-a deranjat pe fostul iubit al lui Anne-Mary: ”Aici nu e casa prieteniei”

Radu s-a certat cu Andrei Beleuț la Mireasa. Ce l-a deranjat pe fostul iubit al lui Anne-Mary și de la ce au pornit tensiunile dintre cei doi concurenți?

Tensiuni în casa Mireasa! Radu și Andrei Beleuț au ajuns la un schimb de replici, după ce fostul iubit al lui Anne-Mary și-a exprimat nemulțumirea. Ce l-a deranjat și de ce a răbufnit: „Aici nu e casa prieteniei”?

Radu s-a certat cu Andrei Beleuț

Radu s-a certat cu Andrei Beleuț, după ce acesta s-a apropiat de Anne-Mary. Schimbul de replici tensionat din casa Mireasa

Tensiunile au apărut rapid în casa Mireasa după ce Andrei Beleuț a început să manifeste interes față de Anne-Mary, fosta iubită a lui Radu. Între cei doi concurenți a izbucnit o ceartă, iar discuția a degenerat într-un schimb de replici acide. Radu l-a acuzat pe Beleuț că nu își asumă intențiile, în timp ce acesta a susținut că apropierea de Anne-Mary este strict treaba lor.

Discuția a început în momentul în care Radu i-a reproșat lui Beleuț că este agitat.

„Tu ești agitat”, a spus Radu.

„Ce vorbesc eu cu ea e treaba mea”, a răspuns Beleuț, deranjat de intervenția fostului iubit al concurentei.

Andrei Beleuț consideră că Radu nu ar fi încântat să o vadă pe Anne-Mary fericită alături de un alt bărbat. De cealaltă parte, Radu a respins această interpretare și a continuat să îl critice pe colegul său de competiție.

„Nu mă deranjează”, a spus Radu.

Schimbul de replici a continuat, iar fostul iubit al lui Anne-Mary i-a reproșat lui Beleuț că nu ar aborda situația într-un mod potrivit.

„Ești pe lângă subiect și o dai urât”, a afirmat Radu.

Radu îl acuză pe Andrei Beleuț că nu își asumă apropierea de Anne-Mary

Nici ceilalți băieți din casă nu au înțeles de ce Beleuț nu a făcut mai devreme pași concreți către Anne-Mary, având în vedere că a recunoscut că îi place să petreacă timp alături de ea și că o consideră o femeie atrăgătoare.

Concurentul a contestat însă reproșurile și a susținut că el decide când și cum începe să cunoască o persoană. În opinia sa, apropierea dintre el și Anne-Mary nu ar trebui să fie subiectul unor discuții cu ceilalți concurenți.

Radu a continuat să îl acuze că nu este sincer în ceea ce privește intențiile sale și că evită să își asume ceea ce simte.

„Ești neasumat”, i-a reproșat acesta.

„E treaba mea și a ei”, a răspuns Beleuț.

Discuția a devenit tot mai tensionată, iar cei doi concurenți au ajuns să își adreseze cuvinte dure. Radu și-a exprimat neîncrederea în colegul său și a susținut că nu poate avea o relație de prietenie cu o persoană pe care o consideră falsă.

„Ești fals, eu cu persoane false nu am ce să...”, a spus Radu.

Replica nu a rămas fără răspuns. Deranjat de acuzațiile primite, Andrei Beleuț a răbufnit la adresa fostului iubit al lui Anne-Mary.

„Ești un frustrat, Radu”, a spus Beleuț.

Conflictul dintre cei doi a scos la iveală tensiunile provocate de apropierea dintre Beleuț și Anne-Mary. Rămâne de văzut dacă relația dintre cei doi concurenți va evolua și dacă disputele cu Radu vor continua în casa Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.