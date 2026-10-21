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Radu s-a certat cu Andrei Beleuț. Ce l-a deranjat pe fostul iubit al lui Anne-Mary: ”Aici nu e casa prieteniei”

Radu s-a certat cu Andrei Beleuț la Mireasa. Ce l-a deranjat pe fostul iubit al lui Anne-Mary și de la ce au pornit tensiunile dintre cei doi concurenți?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 15:29 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 15:30
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Tensiuni în casa Mireasa! Radu și Andrei Beleuț au ajuns la un schimb de replici, după ce fostul iubit al lui Anne-Mary și-a exprimat nemulțumirea. Ce l-a deranjat și de ce a răbufnit: „Aici nu e casa prieteniei”?

Radu s-a certat cu Andrei Beleuț

Radu s-a certat cu Andrei Beleuț, după ce acesta s-a apropiat de Anne-Mary. Schimbul de replici tensionat din casa Mireasa

Tensiunile au apărut rapid în casa Mireasa după ce Andrei Beleuț a început să manifeste interes față de Anne-Mary, fosta iubită a lui Radu. Între cei doi concurenți a izbucnit o ceartă, iar discuția a degenerat într-un schimb de replici acide. Radu l-a acuzat pe Beleuț că nu își asumă intențiile, în timp ce acesta a susținut că apropierea de Anne-Mary este strict treaba lor.

Discuția a început în momentul în care Radu i-a reproșat lui Beleuț că este agitat.

„Tu ești agitat”, a spus Radu.

„Ce vorbesc eu cu ea e treaba mea”, a răspuns Beleuț, deranjat de intervenția fostului iubit al concurentei.

Andrei Beleuț consideră că Radu nu ar fi încântat să o vadă pe Anne-Mary fericită alături de un alt bărbat. De cealaltă parte, Radu a respins această interpretare și a continuat să îl critice pe colegul său de competiție.

„Nu mă deranjează”, a spus Radu.

Schimbul de replici a continuat, iar fostul iubit al lui Anne-Mary i-a reproșat lui Beleuț că nu ar aborda situația într-un mod potrivit.

„Ești pe lângă subiect și o dai urât”, a afirmat Radu.

Radu îl acuză pe Andrei Beleuț că nu își asumă apropierea de Anne-Mary

Nici ceilalți băieți din casă nu au înțeles de ce Beleuț nu a făcut mai devreme pași concreți către Anne-Mary, având în vedere că a recunoscut că îi place să petreacă timp alături de ea și că o consideră o femeie atrăgătoare.

Concurentul a contestat însă reproșurile și a susținut că el decide când și cum începe să cunoască o persoană. În opinia sa, apropierea dintre el și Anne-Mary nu ar trebui să fie subiectul unor discuții cu ceilalți concurenți.

Radu a continuat să îl acuze că nu este sincer în ceea ce privește intențiile sale și că evită să își asume ceea ce simte.

„Ești neasumat”, i-a reproșat acesta.

„E treaba mea și a ei”, a răspuns Beleuț.

Discuția a devenit tot mai tensionată, iar cei doi concurenți au ajuns să își adreseze cuvinte dure. Radu și-a exprimat neîncrederea în colegul său și a susținut că nu poate avea o relație de prietenie cu o persoană pe care o consideră falsă.

„Ești fals, eu cu persoane false nu am ce să...”, a spus Radu.

Replica nu a rămas fără răspuns. Deranjat de acuzațiile primite, Andrei Beleuț a răbufnit la adresa fostului iubit al lui Anne-Mary.

„Ești un frustrat, Radu”, a spus Beleuț.

Conflictul dintre cei doi a scos la iveală tensiunile provocate de apropierea dintre Beleuț și Anne-Mary. Rămâne de văzut dacă relația dintre cei doi concurenți va evolua și dacă disputele cu Radu vor continua în casa Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Beleuț și Anne-Mary încep o cunoaștere. Dezvăluirile neașteptate și imaginile surprinse în casa Mireasa... Cine este Alberto, concurentul de la Mireasa, luat de procurori. Povestea lui de viață...

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