Radu s-a certat cu Andrei Beleuț. Ce l-a deranjat pe fostul iubit al lui Anne-Mary: ”Aici nu e casa prieteniei”

Tensiuni în casa Mireasa! Radu și Andrei Beleuț au ajuns la un schimb de replici, după ce fostul iubit al lui Anne-Mary și-a exprimat nemulțumirea. Ce l-a deranjat și de ce a răbufnit: „Aici nu e casa prieteniei”?
Radu s-a certat cu Andrei Beleuț
Radu s-a certat cu Andrei Beleuț, după ce acesta s-a apropiat de Anne-Mary. Schimbul de replici tensionat din casa Mireasa
Tensiunile au apărut rapid în casa Mireasa după ce Andrei Beleuț a început să manifeste interes față de Anne-Mary, fosta iubită a lui Radu. Între cei doi concurenți a izbucnit o ceartă, iar discuția a degenerat într-un schimb de replici acide. Radu l-a acuzat pe Beleuț că nu își asumă intențiile, în timp ce acesta a susținut că apropierea de Anne-Mary este strict treaba lor.
Discuția a început în momentul în care Radu i-a reproșat lui Beleuț că este agitat.
„Tu ești agitat”, a spus Radu.
„Ce vorbesc eu cu ea e treaba mea”, a răspuns Beleuț, deranjat de intervenția fostului iubit al concurentei.
Andrei Beleuț consideră că Radu nu ar fi încântat să o vadă pe Anne-Mary fericită alături de un alt bărbat. De cealaltă parte, Radu a respins această interpretare și a continuat să îl critice pe colegul său de competiție.
„Nu mă deranjează”, a spus Radu.
Schimbul de replici a continuat, iar fostul iubit al lui Anne-Mary i-a reproșat lui Beleuț că nu ar aborda situația într-un mod potrivit.
„Ești pe lângă subiect și o dai urât”, a afirmat Radu.
Radu îl acuză pe Andrei Beleuț că nu își asumă apropierea de Anne-Mary
Nici ceilalți băieți din casă nu au înțeles de ce Beleuț nu a făcut mai devreme pași concreți către Anne-Mary, având în vedere că a recunoscut că îi place să petreacă timp alături de ea și că o consideră o femeie atrăgătoare.
Concurentul a contestat însă reproșurile și a susținut că el decide când și cum începe să cunoască o persoană. În opinia sa, apropierea dintre el și Anne-Mary nu ar trebui să fie subiectul unor discuții cu ceilalți concurenți.
Radu a continuat să îl acuze că nu este sincer în ceea ce privește intențiile sale și că evită să își asume ceea ce simte.
„Ești neasumat”, i-a reproșat acesta.
„E treaba mea și a ei”, a răspuns Beleuț.
Discuția a devenit tot mai tensionată, iar cei doi concurenți au ajuns să își adreseze cuvinte dure. Radu și-a exprimat neîncrederea în colegul său și a susținut că nu poate avea o relație de prietenie cu o persoană pe care o consideră falsă.
„Ești fals, eu cu persoane false nu am ce să...”, a spus Radu.
Replica nu a rămas fără răspuns. Deranjat de acuzațiile primite, Andrei Beleuț a răbufnit la adresa fostului iubit al lui Anne-Mary.
„Ești un frustrat, Radu”, a spus Beleuț.
Conflictul dintre cei doi a scos la iveală tensiunile provocate de apropierea dintre Beleuț și Anne-Mary. Rămâne de văzut dacă relația dintre cei doi concurenți va evolua și dacă disputele cu Radu vor continua în casa Mireasa.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Beleuț și Anne-Mary încep o cunoaștere. Dezvăluirile neașteptate și imaginile surprinse în casa Mireasa... Cine este Alberto, concurentul de la Mireasa, luat de procurori. Povestea lui de viață...