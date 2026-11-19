Radu și Alexandra par mai apropiați după despărțirea din casa Mireasa. Ce au dezvăluit cei doi concurenți despre relația lor și ce simte Alexandra acum?

O ruptură s-a produs între Radu și Alexandra, însă despărțirea nu i-a îndepărtat complet pe cei doi concurenți. Aceștia au continuat să comunice și să discute despre motivele care au dus la această decizie. Mai mult, Alexandra a recunoscut că se simte mai liniștită după separare și că nu mai resimte aceeași presiune în relația cu Radu.

Radu și Alexandra, mai apropiați după despărțire

În timpul unei discuții, Radu a vrut să afle de ce Alexandra nu a comunicat mai devreme ceea ce simțea.

„De ce nu ai vorbit înainte cum ai vorbit tu cu mine aseară?”, a întrebat concurentul.

„Mă simt mai ok după despărțire, sunt mai liniștită și nu mă mai simt sub presiune”, a mărturisit Alexandra.

Cu toate acestea, concurenta a observat și o schimbare în comportamentul lui Radu. La testimoniale, aceasta a spus că îl simte mai cald și mai apropiat, chiar dacă nu știe încă ce se va întâmpla între ei.

„Îl simt mai cald, mai aproape”, a declarat Alexandra.

Radu i-a amintit că ea a fost cea care a dorit să încheie relația, însă a încercat să înțeleagă ce anume își dorește de la el.

„Tu ai vrut să încheiem”, a spus concurentul.

Ce a recunoscut concurenta: „Nu mă mai simt sub presiune”

„Nu regret că am luat decizia asta. Momentan sunt la fel, nu știu ce va fi pe viitor. Vom vedea. Nu pot să mă pronunț încă”, a explicat Alexandra.

Radu consideră că partenera sa ar avea nevoie de mai multă atenție și validare, dar a ținut să îi transmită că și bărbații au nevoie de aceste lucruri.

„Eu cred că știu ce vrei tu. Poate să-ți dau și mai multă atenție, poate și mai multă validare. Dar să știi că și bărbații au nevoie de asta”, a afirmat el.

La testimoniale, Alexandra a explicat că amândoi sunt persoane destul de reci, iar acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care relația nu a funcționat. Concurenta a mai spus că cei doi continuă să fie apropiați pentru că le place compania celuilalt, însă ideea unei relații a pus-o sub presiune.

Alexandra a dat și câteva exemple de gesturi care au deranjat-o, printre care și felul în care Radu s-a comportat în timpul unui task.

„Gesturi din astea mici. Uite și când a fost taskul cu bagajul și a plecat așa, fără să zică nimic”, a povestit concurenta.

Radu și Alexandra, între despărțire și apropiere. Ce au spus în emisiunea Mireasa din 19 noiembrie 2026

În ediția din 19 noiembrie 2026, Simona i-a întrebat pe cei doi ce s-a întâmplat, de fapt, între ei și de ce par să comunice mai relaxat după ce au decis să se despartă.

„Eu am fost bine mereu”, a spus Radu.

„E evident că nu era așa înainte între noi, cel puțin în ultimul timp”, a replicat Alexandra.

Concurenta consideră că, în ultimele zile, au reușit să comunice mai bine și să petreacă mai mult timp discutând. Chiar dacă despărțirea rămâne valabilă pentru moment, apropierea dintre ei ridică semne de întrebare cu privire la viitorul relației.