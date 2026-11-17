Radu și Alexandra s-au despărțit în casa Mireasa, după mai multe tensiuni. Ce au avut de reproșat unul altuia și de ce a decis concurenta să pună punct relației?

Relația dintre Radu și Alexandra a ajuns la final, după o perioadă în care tensiunile dintre cei doi s-au acumulat. Discuțiile lui Radu cu Beleuț despre Anne-Mary, fosta sa iubită, nu au fost deloc pe placul Alexandrei, care i-a reproșat partenerului că face în continuare glume și comentarii la adresa fostei relații. În cele din urmă, nemulțumirile au dus la o discuție decisivă, iar cei doi au hotărât să se despartă.

Radu și Alexandra s-au despărțit în casa Mireasa

Alexandra a recunoscut că o deranjează faptul că Radu aduce frecvent în discuție numele lui Anne-Mary. Mai mult, concurenta a mărturisit că i-a atras atenția de mai multe ori asupra acestui comportament, însă nu a simțit că el ține cont de ceea ce îi spune.

„Tot comentarii, comentarii despre Anne, doar el vorbește despre ea. Acum vorbea cu Belu despre Anne-Mary și Claudio”, a spus Alexandra.

În timp ce discuta cu Maria despre problemele din relația sa, tânăra a explicat că nu știe dacă Radu încearcă în mod intenționat să atragă atenția fostei iubite, însă glumele și micile înțepături o deranjează.

„Nu-mi dau seama dacă îi caută atenția în mod special. I-am mai spus lucrurile astea, cu glumițele astea, așa, cu mici atacuri. Nu știu ce a fost între ei mai exact, știu doar că mă deranjează că nu ține cont de părerile mele”, a mărturisit concurenta.

Când au avut ocazia să discute față în față, Radu a observat că Alexandra devenise mult mai distantă. La rândul ei, tânăra a recunoscut că nu mai simte aceeași implicare din partea partenerului și că acest lucru a făcut-o să se retragă.

„Nu văd o inițiativă din partea lui și asta mă face și pe mine să pun stop”, ar fi spus Alexandra la testimoniale.

Concurenta a vorbit și despre alte lucruri care au afectat relația, printre care problema consumului de alcool și comportamentul lui Radu. Aceasta a explicat că nu îi place să îl vadă în astfel de situații, iar nemulțumirile s-au adunat în timp.

„Mă stresează toate lucrurile pe care le face, problema cu alcoolul. El e conștient că mie nu-mi place să-l văd așa”, a spus Alexandra. Tot la testimoniale, tânăra a recunoscut că, dacă ar trage linie, ar vedea mai multe dezavantaje decât motive pentru a continua relația.

Ce a dus la ruptura dintre cei doi concurenți

În timpul discuției, cei doi au ajuns la concluzia că este mai bine să se despartă. Alexandra a mărturisit că își spusese că nu se va mai implica atât de repede într-o relație, iar experiența cu Radu a făcut-o să își pună din nou întrebări.

„Chiar am zis că nu o să mă mai arunc în relații. Chiar am zis”, a spus concurenta.

Radu a susținut că, atunci când intri într-o relație, trebuie să existe sentimente reale: „Într-o relație nu te bagi cu o persoană pe care nu ai putea să o iubești”, a afirmat acesta.

Deși a recunoscut că îi este drag de Radu, Alexandra s-a declarat dezamăgită de comportamentul lui și de faptul că nu a simțit suficientă hotărâre din partea sa. În gala din această seară, concurentul a precizat că i-a spus partenerei că este dispus să facă compromisuri după încheierea emisiunii.

Cu toate acestea, Alexandra nu a fost convinsă că lucrurile s-ar putea schimba și în afara casei Mireasa. Tânăra a explicat că nu a simțit din partea lui Radu siguranța de care avea nevoie pentru a continua relația. Astfel, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.