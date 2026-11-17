Alexandra este deranjată de glumele și comentariile lui Radu despre Anne-Mary. Ce a spus concurenta și ce au discutat cei doi în culise?

Relația dintre Alexandra și Radu pare să fie pusă la încercare de discuțiile despre Anne-Mary. Alexandra s-a arătat deranjată de felul în care iubitul ei vorbește despre fosta parteneră, dar și de glumele pe care acesta le face la adresa ei. Concurenta consideră că Radu ar trebui să țină cont de faptul că amândoi și-au refăcut viața și se află acum în alte relații.

Alexandra, deranjată de comentariile lui Radu despre Anne-Mary

Alexandra a povestit că între ea și Radu a existat dorința de a discuta despre lucrurile care îi nemulțumesc. Cei doi au luat masa împreună, după care au decis să stea de vorbă și să încerce să lămurească situația.

Cu toate acestea, concurenta nu pare să fi trecut ușor peste comentariile lui Radu despre Anne-Mary. Atenția pe care acesta i-o acordă fostei iubite și glumele pe care le face în legătură cu ea au deranjat-o pe Alexandra, care consideră că anumite limite ar trebui respectate.

Articolul continuă după reclamă

„Nu mai aud niciun băiat să facă glume la adresa ei. Totuși, și el este într-o relație, și ea este într-o relație”, a spus Alexandra, făcând referire la situația actuală a celor doi foști parteneri.

Pe lângă nemulțumirile legate de Anne-Mary, Alexandra a vorbit și despre viitorul relației cu Radu. Concurenta nu este convinsă că iubitul ei ar fi dispus să facă un pas important pentru ei și să se mute, în viitor, la Craiova. Această incertitudine pare să fie un alt subiect care îi preocupă pe cei doi și care ar putea influența evoluția relației lor.

Ce au discutat Alexandra și Radu în culisele emisiunii Mireasa

Andreea, prezentatoarea emisiunii Mireasa, a oferit câteva detalii despre discuția purtată de cei doi concurenți în culise. Aceasta a anunțat că telespectatorii vor putea urmări mai multe imagini și explicații în ediția difuzată de la ora 14:00.

Potrivit prezentatoarei, Alexandra și Radu au ajuns la anumite concluzii în urma conversației, iar detaliile vor fi prezentate în cadrul emisiunii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.