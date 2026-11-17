Irina a primit un mesaj emoționant de la Ronaldo, după plecarea lui din casa Mireasa. Ce sfaturi i-a transmis iubitul ei înainte de verdictul de vineri?

Irina trece printr-o perioadă dificilă în casa Mireasa, mai ales că iubitul ei, Ronaldo, a părăsit competiția la începutul lunii noiembrie. Concurenta a rămas să continue experiența fără partenerul său, iar acum se află în cursa de eliminare alături de Beleuț. Verdictul va fi anunțat vineri, iar până atunci, Irina a primit un mesaj special din partea celui care o susține de la distanță.

Ronaldo, mesaj emoționant pentru Irina

Plecarea lui Ronaldo din casa Mireasa i-a luat prin surprindere pe ceilalți concurenți. Decizia a venit în urma unei vești dificile primite din partea familiei. Sora tânărului l-a contactat și i-a transmis că tatăl lor este bolnav și că își dorește să îl vadă.

În aceste condiții, Ronaldo a hotărât să plece în Italia, pentru a fi alături de familie. Înainte de a părăsi competiția, acesta i-a chemat pe ceilalți concurenți și le-a explicat personal motivul pentru care nu mai putea continua experiența în emisiune, relata SpyNews.

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Irina a rămas astfel în casa Mireasa fără iubitul ei, însă legătura dintre cei doi continuă. Recent, concurenta a primit un mesaj din partea lui Ronaldo, care i-a transmis câteva gânduri și sfaturi pentru perioada pe care o traversează.

Ce mesaj i-a transmis Ronaldo iubitei sale, Irina

Deși se află departe de competiție, Ronaldo nu a uitat-o pe Irina și a încurajat-o să fie puternică, indiferent de situațiile cu care se confruntă în casă. Tânărul i-a povestit și cum încearcă să își ocupe timpul după plecare, în timp ce se gândește la starea de sănătate a tatălui său.

„Bună, iubito! Sper ca săptămâna asta să treacă repede, deși știu că nu e așa, dar eu cred că totul va fi bine. Eu sunt la fel, încep să-mi ocup timpul zilnic făcând alte lucruri, doar pentru a nu mă gândi la situația tatălui meu. Fiind aproape de mare, am timp să mă plimb pentru a scăpa de aceste lucruri. În rest, mult zgomot și puțin conținut. Fii puternică, nu te lăsa afectată de nimic! Te iubesc!”, i-a transmis Ronaldo.

Mesajul a venit într-un moment important pentru Irina, care trebuie să facă față atât dorului de partenerul ei, cât și emoțiilor provocate de cursa de eliminare. Concurenta se află în competiție alături de Beleuț, iar telespectatorii vor afla vineri cine va continua parcursul în casa Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.