Scandal între Beleuț și Belu, la Mireasa! Ce și-au reproșat cei doi concurenți și de la ce a pornit totul

Beleuț și Belu au ajuns din nou la cuțite în casa Mireasa. Cei doi și-au aruncat replici acide, iar un comentariu despre viața personală a amplificat tensiunile.

Ediția din 13 noiembrie 2026 a emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii” a adus în prim-plan un nou conflict între Beleuț și Belu. Cei doi concurenți au avut parte de o confruntare tensionată, după ce o discuție mai veche despre consumul de alcool a reaprins neînțelegerile dintre ei. Deși Beleuț a încercat să clarifice situația și și-a cerut scuze, Belu a insistat că nu acceptă să fie jignit. Disputa a degenerat, iar cei doi au ajuns să își adreseze reproșuri legate inclusiv de viața personală.

De la ce a pornit cearta dintre Beleuț și Belu

Belu a ținut să îi explice lui Beleuț că nu este de acord cu felul în care acesta s-a referit la el. Concurentul a făcut diferența între faptul că ar fi consumat alcool și eticheta de „bețiv”, pe care a considerat-o o jignire.

„Eu sunt Belu Ionuț de la Craiova și fetele, ca să știi cum stăm. Tu ai folosit jigniri. Ăsta e un sfat pe care ți-l dau. Fetele spun că eu am băut alcool și am fost beat, nu bețiv. Dacă mai ai vreo jignire la adresa mea, s-ar putea să ne supărăm. Nu mă faci bețiv”, a spus Belu.

De cealaltă parte, Beleuț a încercat să se apere și a susținut că nu a intenționat să îl jignească. Acesta a explicat că doar a spus că Belu a consumat o cantitate mai mare de alcool și a precizat că și-a cerut deja scuze.

„Am spus că ai băut mult. Atât. Nu te-am jignit, am spus că ai băut mult. Ok, mi-am cerut scuze, gata”, a replicat Beleuț.

Belu nu s-a declarat însă mulțumit de explicațiile primite și a continuat să îi transmită că nu va tolera astfel de remarci.

„Eu dacă încep să jignesc, nu mă întrec. Nu mă interesează ce ai zis, nu mă faci bețiv”, a afirmat concurentul.

Replici dure între cei doi concurenți de la Mireasa

Discuția a devenit și mai tensionată în momentul în care Beleuț i-a transmis lui Belu că nu mai dorește să aibă nicio legătură cu el în casa Mireasa.

„Cu mine nu ai glume de azi înainte. Tu nu exiști pentru mine aici”, a spus Beleuț.

Nici Belu nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a mutat discuția în zona personală și l-a provocat pe colegul său cu o întrebare legată de viața sentimentală și de vârsta acestuia.

„Care e realizarea ta la 35 de ani, că n-ai avut nevastă și copil?”, l-a atacat Belu.

Beleuț i-a atras imediat atenția că nu ar trebui să îl judece pentru alegerile sale personale.

Ulterior, în platoul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, cei doi concurenți au discutat din nou despre incident și au încercat să găsească o cale de rezolvare a conflictului.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.