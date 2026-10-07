Răsturnare neașteptată de situație în casa Mireasa. Regatul inimii! Simina, fata cu care Patrick a vorbit înainte de emisiune, a intrat în casa Mireasa! Toți au fost bulversați de detalii ce au ieșit la iveală.

Surpriză de proporții în casa Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, în ediția din 7 octombrie 2026! Simona Gherghe a anunțat o răsturnare neașteptată de situație în cazul lui Patrick! Simina, fata cu care concurentul a vorbit înainte de emisiune, a intrat în casa Mireasa ca să lămurească lucrurile, după ce tânărul a spus că nu recunoaște fotografiile arătate în direct. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat, dar și ce detalii neașteptate au ieșit la iveală, spre marea uimire a tuturor!

Simina, fata cu care Patrick a vorbit înainte de emisiune, a intrat în casa Mireasa! Toți au fost bulversați de cele aflate, în ediția din 7 octombrie 2026

Marea surpriză a ediției din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa a fost atunci când Simona Gherghe a prezentat fotografii cu Patrick și o tânără. Inițial, concurentul a spus că nu știe despre cine este vorba, dar odată ce a fost confruntat cu dovezi mai clare, tânărul a fost nevoit să recunoască faptul că înainte de a participa la Mireasa, el a vorbit o perioadă cu o tânără.

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Din textele transmise de concurent către tânără s-a observat clar faptul că între cei doi erau anumite sentimente.

Patrick a părut extrem de surprins și ulterior și-a schimbat atitudinea, recunoscând faptul că a vorbit cu o tânără înainte să intre în competiție. A recunoscut că a ținut la ea, că încă se mai gândește uneori seara la ea, dar a spus totodată faptul că a vrut să încheie legătura cu ea.

Surpriza a fost una de proporții atunci când Simona Gherghe a anunțat faptul că Simina intră în casa Mireasa pentru 14 zile, pentru ca cei doi să își lămurească sentimentele.

„Nu m-aș fi așteptat”, a zis concurentul, după cele întâmplate.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.