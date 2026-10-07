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Simina, fata cu care Patrick a vorbit înainte de emisiune, a intrat în casa Mireasa! Toți au fost bulversați de cele aflate

Răsturnare neașteptată de situație în casa Mireasa. Regatul inimii! Simina, fata cu care Patrick a vorbit înainte de emisiune, a intrat în casa Mireasa! Toți au fost bulversați de detalii ce au ieșit la iveală.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 14:03 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 15:09
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Surpriză de proporții în casa Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, în ediția din 7 octombrie 2026! Simona Gherghe a anunțat o răsturnare neașteptată de situație în cazul lui Patrick! Simina, fata cu care concurentul a vorbit înainte de emisiune, a intrat în casa Mireasa ca să lămurească lucrurile, după ce tânărul a spus că nu recunoaște fotografiile arătate în direct. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat, dar și ce detalii neașteptate au ieșit la iveală, spre marea uimire a tuturor!

Simina, fata cu care Patrick a vorbit înainte de emisiune, a intrat în casa Mireasa! Toți au fost bulversați de cele aflate, în ediția din 7 octombrie 2026

Marea surpriză a ediției din 7 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa a fost atunci când Simona Gherghe a prezentat fotografii cu Patrick și o tânără. Inițial, concurentul a spus că nu știe despre cine este vorba, dar odată ce a fost confruntat cu dovezi mai clare, tânărul a fost nevoit să recunoască faptul că înainte de a participa la Mireasa, el a vorbit o perioadă cu o tânără.

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Din textele transmise de concurent către tânără s-a observat clar faptul că între cei doi erau anumite sentimente.

Patrick a părut extrem de surprins și ulterior și-a schimbat atitudinea, recunoscând faptul că a vorbit cu o tânără înainte să intre în competiție. A recunoscut că a ținut la ea, că încă se mai gândește uneori seara la ea, dar a spus totodată faptul că a vrut să încheie legătura cu ea.

Surpriza a fost una de proporții atunci când Simona Gherghe a anunțat faptul că Simina intră în casa Mireasa pentru 14 zile, pentru ca cei doi să își lămurească sentimentele.

„Nu m-aș fi așteptat”, a zis concurentul, după cele întâmplate.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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