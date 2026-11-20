Simona Gherghe le-a dat mamelor din casa Mireasa o misiune neașteptată: să nominalizeze o fată care să părăsească emisiunea. Pe cine au ales?

Momente neașteptate în casa Mireasa! Mamele din competiție au primit o misiune importantă din partea Simonei Gherghe. Acestea au fost nevoite să ia o decizie dificilă și să nominalizeze o fată pe care și-ar dori să o vadă plecând din competiție. Prezentatoarea le-a explicat că votul lor va fi decisiv, iar alegerea trebuie făcută prin majoritate.

Simona Gherghe, anunț fără precedent în casa Mireasa

În ediția de astăzi, Simona Gherghe le-a luat prin surprindere pe mamele din casa Mireasa cu un anunț neașteptat. Acestea au primit responsabilitatea de a desemna o concurentă care să părăsească emisiunea. Decizia nu a fost una ușoară, având în vedere că femeile locuiesc alături de fete și au avut ocazia să le cunoască îndeaproape.

„Astăzi aveți de luat o decizie importantă. Veți nominaliza o fată care să părăsească emisiunea. Trăiți cu ele în casă, le știți. Prin vot majoritar, decideți o fată care să părăsească emisiunea”, le-a transmis Simona Gherghe.

Prezentatoarea le-a explicat apoi că trebuie să se pună de acord și să aleagă o singură concurentă. Totodată, le-a precizat că două dintre fete nu pot fi incluse în această nominalizare, deoarece se află deja în cursa de eliminare.

„Haideți, vă rog, să alegeți, dar fără Irina și Anne-Mary, pentru că ele deja sunt în cursa curentă”, a precizat Simona Gherghe.

Ulterior, prezentatoarea a enumerat concurentele care puteau fi nominalizate, iar mamele au fost nevoite să analizeze situația și să ajungă la o decizie comună.

Pe cine au ales mamele să nominalizeze

Votul mamelor reprezintă un moment important în competiție, deoarece alegerea lor poate schimba parcursul fetelor din casa Mireasa. Deși le-au cunoscut pe concurente și au interacționat cu fiecare dintre ele, acestea au fost puse în situația de a desemna o singură persoană care să părăsească emisiunea.

Cele mai multe mame au nominalizat-o pe Paula pentru a se putea reîntâlni cu Alberto. Concurenta a declarat că se bucură foarte mult pentru această decizie. Paula a intrat astfel în cursa de eliminare.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.