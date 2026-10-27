Simona Gherghe, două anunțuri importante pentru concurenții de la Mireasa! Cine va intra în casă

Simona Gherghe i-a luat pe concurenți prin surprindere atunci când a făcut două anunțuri importante! Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Surpriză de proporții la finalul ediției din 27 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1! Simona Gherghe a făcut două anunțuri extrem de importante. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii.

Simona Gherghe, două anunțuri importante pentru concurenții de la Mireasa, în ediția din 27 octombrie 2026! Cine va intra în casă

La finalul unei ediții intense, ce a scos la iveală numeroasele conflicte și frământări cu care s-au confruntat concurenții din casa Mireasa, Simona Gherghe i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a făcut două anunțuri importante, la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

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Simona Gherghe a anunțat faptul că în casă va veni mâine un nou concurent ce se numește Claudio, are 28 de nai, este în zodia Taur și are 1.85 metri înălțime. În plus, despre el s-a aflat faptul că este anteprenor și că deține o sală de sport.

A doua veste ce a luat concurenții prin surprindere a fost aceea că Anastasia, noua concurentă, va petrece noaptea în casa băieților, până se pregătește locul ei în casa fetelor.

„Sper că vă plac veștile mele”, a zis Simona Gherghe.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.