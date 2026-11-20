Ștefania a izbucnit în lacrimi la Mireasa – Direct din Culise. Ce remarcă i-ar fi făcut Belu și ce mesaj emoționant a primit de la mama sa?

Ștefania, în lacrimi la Mireasa! Ce s-a întâmplat cu concurenta și ce remarcă a făcut Belu la adresa ei: „M-a durut” | Antena Stars

Ștefania, în lacrimi la Mireasa – Direct din Culise! Concurenta a fost afectată de o remarcă făcută de Belu la adresa ei, însă momentul care a emoționat-o cel mai mult a fost mesajul primit din partea mamei sale. Tânăra nu și-a mai putut stăpâni lacrimile atunci când a auzit cuvintele femeii care a crescut-o singură și care i-a transmis cât de mândră este de ea.

Ștefania, în lacrimi la Mireasa

În cadrul emisiunii Mireasa – Direct din Culise, Ștefania a povestit despre o remarcă pe care Belu ar fi făcut-o la adresa sa. Potrivit relatărilor concurentei, acesta i-ar fi spus că a făcut puțină burtică. Afirmația a deranjat-o pe tânără, care a recunoscut că s-a simțit rănită de comentariul lui.

Ștefania a încercat să poarte o discuție cu Belu despre acest subiect, însă remarca nu a rămas fără ecou nici în rândul celorlalți concurenți. Marina, care se află în prezent într-o cunoaștere cu Belu, a observat schimbul de replici și a început să aibă îndoieli cu privire la comportamentul acestuia.

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Mai mult, Ștefania a lăsat să se înțeleagă că nu a apreciat deloc atitudinea concurentului, ajungând să îl considere puțin misogin. Comentariul despre aspectul său fizic a fost unul dureros pentru tânără, care a simțit nevoia să vorbească deschis despre felul în care a afectat-o.

Ce s-a întâmplat cu concurenta și ce remarcă a făcut Belu la adresa ei: „M-a durut”

Dincolo de discuțiile tensionate din casă, Ștefania a avut parte și de un moment emoționant. Andreea, prezentatoarea emisiunii, a vrut să îi ridice moralul și i-a transmis un mesaj special din partea mamei sale.

Femeia i-a spus tinerei că este mândră de ea și de toate realizările sale. Totodată, i-a mulțumit pentru eforturile pe care le-a făcut de-a lungul anilor și pentru faptul că a învățat să se descurce singură încă de la o vârstă fragedă.

Mama Ștefaniei a amintit că aceasta a muncit pentru a-și putea plăti studiile și pentru a se întreține, în condițiile în care a fost crescută de o mamă singură. Mesajul a avut un impact puternic asupra concurentei, care nu și-a mai putut stăpâni emoțiile.

Vizibil impresionată de cuvintele primite, Ștefania a izbucnit în lacrimi și i-a transmis mamei sale că îi este foarte dor de ea. Momentul a scos la iveală o latură sensibilă a concurentei, care, în ciuda tensiunilor și a provocărilor din competiție, simte din plin lipsa familiei.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.