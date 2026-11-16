Surpriză în casa Mireasa. Mama lui Valentin, doamna Emilia, a revenit. Ce a declarat în direct

Doamna Emilia s-a întors în casa Mireasa și a izbucnit în lacrimi când a revăzut cererea în căsătorie a lui Valentin. Ce mesaj le-a transmis mama Claudiei celor doi logodnici?

Doamna Emilia s-a întors în casa Mireasa, unde a fost întâmpinată cu aplauze de către concurenți. Mama lui Valentin a anunțat că va rămâne alături de participanți până la finală, iar revenirea sa a fost marcată de un moment emoționant. Aceasta a urmărit, alături de fiul său și de Claudia, imaginile de la cererea în căsătorie din Malta.

Doamna Emilia s-a întors în casa Mireasa

Doamna Emilia a avut ocazia să revadă clipele speciale în care Valentin a cerut-o în căsătorie pe Claudia. Imaginile cu cei doi din Malta au emoționat-o profund pe mama concurentului, care nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în direct.

Vizibil impresionată de gestul fiului său și de fericirea celor doi, doamna Emilia a plâns în timp ce urmărea momentul logodnei. Nici Claudia și Valentin nu au rămas indiferenți la revederea imaginilor, cei doi fiind, la rândul lor, copleșiți de emoție.

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Mesajul transmis de mama Claudiei după logodna celor doi

Momentul a fost cu atât mai special cu cât și mama Claudiei a fost prezentă, prin telefon, în direct. Doamna Elena a intervenit pentru a le transmite celor doi un mesaj de felicitare și pentru a le spune cât de mult se bucură de povestea lor de iubire.

„Am plâns, tremur toată. Abia mă abțin. Dragii noștri, felicitări din toată inima! Ne bucurăm enorm să vă vedem cât de mult vă iubiți. Noi vă iubim necondiționat și vom fi mereu alături de voi”, a transmis mama Claudiei, în direct.

Revenirea doamnei Emilia în casa Mireasa și revederea cererii în căsătorie au transformat ediția într-un moment plin de emoție. Claudia și Valentin au avut parte de susținerea celor dragi, iar mesajul transmis de mama concurentei a completat atmosfera specială creată în jurul logodnei lor.

Doamna Emilia a confirmat că va rămâne în casă până la finală, astfel că va putea fi alături de fiul său și de viitoarea noră în ultimele momente ale competiției.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.