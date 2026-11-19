Anne-Mary și Irina vor să plece din casa Mireasa și și-au rugat susținătorii să le voteze. Ce mesaje au primit și ce le-a determinat să ia această decizie?

Tensiuni între Anne-Mary și Claudio! Ce a făcut-o pe concurentă să se gândească la plecarea din casa Mireasa: „Ești egoistă” | Antena Stars

Tensiunile și dorul de familie își spun cuvântul în casa Mireasa! Anne-Mary și Irina au ajuns în punctul în care își doresc să părăsească competiția și le-au transmis susținătorilor că vor să ajungă acasă. Decizia celor două concurente a stârnit reacții în rândul colegilor, iar una dintre ele a primit chiar și un mesaj emoționant din partea partenerului său.

Tensiuni între Anne-Mary și Claudio

În cazul Irinei, dorința de a pleca din emisiune are legătură și cu situația prin care trece Ronaldo. Concurenta își dorește să îi fie aproape în momentele dificile, iar vestea că ar putea părăsi competiția a venit cu emoții pentru cei din jurul ei.

Unul dintre concurenți a mărturisit că s-a supărat pe Irina, considerând că decizia ei este una egoistă, mai ales că Ronaldo o așteaptă în afara emisiunii. Acesta a spus că ar putea fi vorba despre o izbucnire de moment și că nu crede că tânăra își dorește cu adevărat să renunțe la competiție.

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Irina a primit și un mesaj din partea lui Ronaldo, care i-a transmis că îi pare rău să o vadă tristă și că îi este dor de ea.

„Iubito, îmi pare rău să te văd tristă. Se vede că îți găsești cu greu locul acolo. Sper ca toți susținătorii pe care i-ai rugat să te voteze în continuare până vineri, astfel încât să părăsești competiția. În rest, la mine este aceeași situație, chiar puțin mai grav. Te iubesc și îmi e dor de tine”, i-a transmis Ronaldo Irinei.

Concurenta a explicat că își dorește să fie alături de partenerul ei în perioada dificilă prin care trece. Acesta este unul dintre motivele pentru care se gândește serios să plece din casa Mireasa.

Anne-Mary le-a cerut susținătorilor să o ajute să plece acasă

Nici Anne-Mary nu traversează o perioadă ușoară. Concurenta a vorbit despre comentariile făcute de doamna Crina, mama lui Claudio, care au deranjat-o în mod vizibil. Tânăra a mărturisit că a simțit că nu se ridică la așteptările familiei partenerului său.

„Nu ajung la standardele fiului dumneaei”, a spus Anne-Mary.

Cu toate acestea, concurenta a încercat să nu acorde prea multă importanță acestor remarci: „Unele lucruri nu merită să le dai importanță”, a mai spus ea.

În același timp, Anne-Mary le-a transmis susținătorilor un mesaj prin care i-a rugat să o ajute să ajungă acasă. Tânăra a explicat că simte tot mai mult nevoia să fie aproape de familie, mai ales în această perioadă.

„Am nevoie de familia mea și chiar îmi doresc să fiu lângă ei și chiar simt asta. Acum cred că sunt în punctul în care am cea mai mare nevoie de ei. A fost și prima dată când am fost la AntenaPLAY să fac un asemenea lucru în trei luni de zile și vedem ce va fi”, a spus Anne-Mary.

Ulterior, concurenta a mărturisit că dorința de a fi alături de cei dragi nu a dispărut, chiar dacă a încercat să își păstreze calmul.

„Liniștită sunt în continuare și nu știu ce să zic. A fost ok, dar dorința de a fi aproape de familia mea era acolo, ceea ce i-am spus și lui, și el știa că e mai bine pentru mine”, a declarat Anne-Mary.

În cursa de eliminare se află Irina, Anne-Mary, Beleuț și Belu.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.