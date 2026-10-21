Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Tensiunile continuă între Paula și Alberto! De ce s-au certat în casa Mireasa: „Nu știe cum să mă ia”

Tensiunile continuă între Paula și Alberto! De ce s-au certat în casa Mireasa: „Nu știe cum să mă ia”

Paula și Alberto de la Mireasa au fost protagoniștii unor momente tensionate. Cei doi s-au certat, după ce bruneta a spus că vrea să se retragă. Alberto a declarat că a simțit că el este problema, deși iubita lui nu i-a spus ce s-a întâmplat.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 09:56 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 10:11
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Paula și Alberto au sărbătorit de curând o lună de relație, însă lucrurile nu par să fie întotdeauna atât de simple între cei doi.

Tensiunile continuă între Paula și Alberto

Deși sunt la începutul poveștii lor de iubire, tensiunile devin tot mai vizibile, iar concurenții au ajuns din nou protagoniștii unei discuții aprinse. Totul a pornit după ce bruneta a vrut să se retragă, iar Alberto a început să se întrebe dacă el este motivul pentru care iubita sa nu se simte bine.

„Explică-mi și mie cum să fac să ne fie bine?”, a întrebat-o Alberto.

„De exemplu, să nu începi când știi că mie îmi e rău”, i-a răspuns Paula.

„Și când o să avem parte de aceste discuții?”, a continuat concurentul.

Așa a început schimbul de replici dintre cei doi îndrăgostiți, care au încercat să își explice punctele de vedere. Paula a mărturisit că era nervoasă și simțea că partenerul său nu o înțelege, iar situația a devenit și mai dificilă din cauza tensiunii acumulate.

Ce a mărturisit Paula despre relația cu Alberto

Invitată în platoul emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii”, Paula a oferit mai multe explicații despre starea sa și despre felul în care au decurs lucrurile între ea și Alberto. Concurenta a recunoscut că se simțea foarte tensionată și că îi era greu să stea atât de mult timp închisă în același loc, fără să aibă libertatea de a ieși și de a se mișca așa cum și-ar dori.

Bruneta a ținut însă să precizeze că nemulțumirile sale nu sunt neapărat legate de relația cu Alberto, ci și de contextul în care se află.

„Pot să spun că încă mă simt foarte tensionată, pentru că nu mai suport să stau închisă într-un loc, să nu mă mișc, să nu ies, dar în relația cu Alberto eu sunt foarte ok. (...) El nu știe cum să mă ia, e prima dată când m-a văzut așa nervoasă, mai mult eu m-am certat cu el decât el cu mine. Am fost foarte nervoasă și am vorbit foarte urât”, a declarat Paula în cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii”.

Cum crede Alberto că pot rezolva problemele dintre ei

De cealaltă parte, Alberto pare că depune eforturi pentru a-și înțelege iubita și pentru a găsi o modalitate prin care să evite astfel de momente tensionate. Concurentul consideră că cei doi ar trebui să comunice mai mult, mai ales atunci când apar nemulțumiri, și simte că Paula are tendința de a evita discuțiile dificile.

Lipsa explicațiilor îl face să se întrebe dacă a greșit cu ceva sau dacă iubita sa este supărată pe el.

„Tăcerea ei mă face să cred că este ceva în neregulă cu mine sau că e supărată pe mine”, a declarat Alberto.

Subiectul a fost dezbătut și în platoul emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii”, unde cei doi au avut ocazia să vorbească mai mult despre dificultățile întâmpinate.

Cum arată casa în care locuiește Andrei Beleuț de la Mireasa! Aici locuiește împreună cu părinții săi. Imaginile ce au u...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: „Mi-am adus aminte…” Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: &#8222;Mi-am adus aminte&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Românii "au invadat" pădurile Poloniei în căutarea unei delicatese care se vinde pe bani frumoși Românii "au invadat" pădurile Poloniei în căutarea unei delicatese care se vinde pe bani frumoși
Antena 3 Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Cum arată casa în care locuiește Andrei Beleuț de la Mireasa! Aici locuiește împreună cu părinții săi. Imaginile ce au uimit fanii
Cum arată casa în care locuiește Andrei Beleuț de la Mireasa! Aici locuiește împreună cu părinții săi....
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cine este Ionuț Belu, noul concurent din casa Mireasa. Ce meserie are și ce detaliu neașteptat a dezvăluit despre el
Cine este Ionuț Belu, noul concurent din casa Mireasa. Ce meserie are și ce detaliu neașteptat a dezvăluit despre el
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a transmis fostului coleg din Asia Express
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x