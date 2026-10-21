Tensiunile continuă între Paula și Alberto! De ce s-au certat în casa Mireasa: „Nu știe cum să mă ia”

Paula și Alberto de la Mireasa au fost protagoniștii unor momente tensionate. Cei doi s-au certat, după ce bruneta a spus că vrea să se retragă. Alberto a declarat că a simțit că el este problema, deși iubita lui nu i-a spus ce s-a întâmplat.

Paula și Alberto au sărbătorit de curând o lună de relație, însă lucrurile nu par să fie întotdeauna atât de simple între cei doi.

Tensiunile continuă între Paula și Alberto

Deși sunt la începutul poveștii lor de iubire, tensiunile devin tot mai vizibile, iar concurenții au ajuns din nou protagoniștii unei discuții aprinse. Totul a pornit după ce bruneta a vrut să se retragă, iar Alberto a început să se întrebe dacă el este motivul pentru care iubita sa nu se simte bine.

„Explică-mi și mie cum să fac să ne fie bine?”, a întrebat-o Alberto.

„De exemplu, să nu începi când știi că mie îmi e rău”, i-a răspuns Paula.

„Și când o să avem parte de aceste discuții?”, a continuat concurentul.

Așa a început schimbul de replici dintre cei doi îndrăgostiți, care au încercat să își explice punctele de vedere. Paula a mărturisit că era nervoasă și simțea că partenerul său nu o înțelege, iar situația a devenit și mai dificilă din cauza tensiunii acumulate.

Ce a mărturisit Paula despre relația cu Alberto

Invitată în platoul emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii”, Paula a oferit mai multe explicații despre starea sa și despre felul în care au decurs lucrurile între ea și Alberto. Concurenta a recunoscut că se simțea foarte tensionată și că îi era greu să stea atât de mult timp închisă în același loc, fără să aibă libertatea de a ieși și de a se mișca așa cum și-ar dori.

Bruneta a ținut însă să precizeze că nemulțumirile sale nu sunt neapărat legate de relația cu Alberto, ci și de contextul în care se află.

„Pot să spun că încă mă simt foarte tensionată, pentru că nu mai suport să stau închisă într-un loc, să nu mă mișc, să nu ies, dar în relația cu Alberto eu sunt foarte ok. (...) El nu știe cum să mă ia, e prima dată când m-a văzut așa nervoasă, mai mult eu m-am certat cu el decât el cu mine. Am fost foarte nervoasă și am vorbit foarte urât”, a declarat Paula în cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii”.

Cum crede Alberto că pot rezolva problemele dintre ei

De cealaltă parte, Alberto pare că depune eforturi pentru a-și înțelege iubita și pentru a găsi o modalitate prin care să evite astfel de momente tensionate. Concurentul consideră că cei doi ar trebui să comunice mai mult, mai ales atunci când apar nemulțumiri, și simte că Paula are tendința de a evita discuțiile dificile.

Lipsa explicațiilor îl face să se întrebe dacă a greșit cu ceva sau dacă iubita sa este supărată pe el.

„Tăcerea ei mă face să cred că este ceva în neregulă cu mine sau că e supărată pe mine”, a declarat Alberto.

Subiectul a fost dezbătut și în platoul emisiunii „Mireasa – Capriciile iubirii”, unde cei doi au avut ocazia să vorbească mai mult despre dificultățile întâmpinate.