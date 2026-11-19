Marina și Belu au avut parte de o întâlnire, iar în gala din 19 noiembrie au făcut un anunț important. Ce au decis cei doi concurenți?

Marina și Belu au avut parte de o întâlnire în afara casei Mireasa, după ce mamele concurenților au decis să le ofere o șansă să se cunoască mai bine. Mama Săptămânii a convocat toate mamele din competiție pentru a discuta despre apropierile dintre concurenți și pentru a stabili ce băiat ar trebui să meargă la date. În urma discuțiilor, alegerea a fost Belu, iar Marina a fost cea care l-a însoțit.

Tocmai când riscă să plece acasă, Belu a făcut un pas important cu Marina

Întâlnirea pare să fi fost pe placul amândurora, iar Marina nu s-a ferit să îi spună partenerului că îi place compania lui.

„Mă faci să zâmbesc, mi se pare că ești amuzant”, i-a spus Marina lui Belu.

La testimoniale, concurenta a recunoscut că mamele au observat apropierea dintre ei și că propunerea lor a venit într-un moment potrivit.

„Cred că mamele au văzut că am început o cunoaștere”, a declarat Marina.

Totuși, bucuria apropierii a fost umbrită de faptul că Belu se află în cursa de eliminare. Marina a mărturisit că ar fi tristă dacă acesta ar părăsi competiția, mai ales că abia au început să se descopere. Cu toate acestea, tânăra s-a arătat dispusă să continue cunoașterea și în afara emisiunii, dacă lucrurile vor evolua în această direcție.

De cealaltă parte, Belu a recunoscut că situația eliminării nu îl îngrijora la fel de mult înainte, însă acum lucrurile s-au schimbat. Faptul că a întâlnit-o pe Marina l-a făcut să își dorească să rămână în competiție.

„Fix când am găsit pe cineva și să am un scop aici, apare chestia asta”, a spus Belu.

Marina este convinsă că partenerul său va rămâne în emisiune, dar i-a transmis că nu ar renunța la posibilitatea de a-l cunoaște nici dacă ar fi eliminat.

„Vedem până vineri ce se întâmplă. Aștept să-l cunosc mai bine prin întrebări și, dacă e să iasă, aștept să văd ce o să facă afară”, a spus concurenta.

Ce părere au avut mamele despre apropierea dintre Marina și Belu

Nu toate mamele au privit cu aceeași încredere apropierea celor doi. Doamna Elena și doamna Carmen au discutat despre intențiile lui Belu, întrebându-se dacă acesta este cu adevărat interesat de Marina sau dacă apropierea ar putea avea legătură cu dorința de a rămâne în competiție.

„Voi credeți că face asta ca să rămână în casă?”, a întrebat doamna Elena.

Între timp, lucrurile au luat o turnură importantă. În cadrul galei din 19 noiembrie 2026, Marina și Belu au anunțat că sunt oficial într-o cunoaștere. Astfel, cei doi au decis să-și ofere o șansă, chiar dacă parcursul lor în competiție rămâne incert.