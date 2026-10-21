Un concurent a părăsit casa Mireasa. Anunțul neașteptat făcut de Andreea Frățilă

Andreea Frățilă a făcut un anunț neașteptat la Mireasa. Unul dintre concurenți va părăsi casa Mireasa. Ce se întâmplă în competiție.

Andreea Frățilă a făcut un anunț neașteptat în legătură cu unul dintre concurenții din casa Mireasa. Prezentatoarea a dezvăluit că acesta va părăsi emisiunea, iar vestea ar putea schimba dinamica relațiilor dintre participanți.

Un concurent a părăsit casa Mireasa

În casa Mireasa au avut loc momente tensionate, dar și decizii neașteptate. Claudia, mireasa săptămânii, a fost intervievată de Andreea Frățilă, în cadrul emisiunii „Mireasa – Direct din culise”, unde a vorbit despre dinamica dintre concurenți, tensiunile din ultimele zile și schimbările care au avut loc în competiție.

„O zi cu foarte multe emoții, și de bine, și de rău. O să aflăm mai multe de la concurenți”, a anunțat Andreea Frățilă.

Claudia a povestit că o parte dintre conflictele care au existat în casă s-au mai liniștit, iar concurenții au reușit să depășească unele dintre momentele tensionate. Totuși, anumite relații s-au schimbat, iar glumele care înainte erau tolerate nu mai sunt privite la fel. Mireasa săptămânii a afirmat că Valentin și Maria nu își mai permit să glumească așa cum o făceau înainte.

Bogdan a părăsit casa Mireasa, după decizia Claudiei

Andreea Frățilă a dezvăluit că în casa fetelor s-a întâmplat un lucru neașteptat, a sunat AdrenaLinia, iar Claudia a fost nevoită să ia o decizie importantă. Mireasa săptămânii a avut de ales dacă Bogdan urma să părăsească emisiunea în acel moment.

„Nu ne așteptam. Am avut de ales dacă Bogdan părăsește casa în momentul acela sau e trimis în cursa de eliminare, iar eu am decis să părăsească casa în momentul acela”, a explicat Claudia.

În urma deciziei sale, Bogdan a părăsit casa Mireasa. Însă aceasta nu a fost singura hotărâre pe care Claudia a trebuit să o ia. Mireasa săptămânii a trimis doi concurenți în cursa de eliminare, iar identitatea acestora urma să fie dezvăluită ulterior, în cadrul emisiunii.

Întrebată de Andreea Frățilă după ce criterii a ales concurenții care să ajungă în cursa de eliminare, Claudia a explicat că a ținut cont de comportamentul acestora și de evoluția lor pe parcursul competiției.

„Pe evoluția lor în emisiune și pe ce am văzut eu în ultima perioadă. Pot spune că la fete nu mi-a fost greu, dar la băieți da”, a declarat Claudia.

Deciziile luate de mireasa săptămânii au adus schimbări importante în casa Mireasa. Rămâne de văzut cum vor reacționa ceilalți concurenți și ce se va întâmpla în continuare în competiție.