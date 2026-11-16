Un cuplu de la Mireasa a impresionat-o pe doamna Flori! Cine sunt concurenții care au reușit să o surprindă

Doamna Flori este încântată de relația dintre Maria și Adrian, pe care îi consideră cuplul ei preferat de la Mireasa. Ce a mărturisit despre concurent.

Ediția din 13 noiembrie 2026 a emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii” a adus în prim-plan o discuție sinceră despre relația dintre Maria și Adrian. Doamna Flori și-a exprimat aprecierea față de cei doi concurenți și a recunoscut că îi consideră unul dintre cele mai frumoase cupluri din casa Mireasa. Mai mult, aceasta a mărturisit că, la început, l-a subestimat pe Adrian și că nu a reușit să îi înțeleagă personalitatea.

Doamna Flori, impresionată de relația dintre Maria și Adrian

În cadrul unei discuții cu Maria, doamna Flori a vorbit despre felul în care îi vede pe cei doi și despre compatibilitatea lor. Aceasta consideră că tinerii se completează reciproc și că relația lor a evoluat frumos de când au decis să formeze un cuplu.

„Vă completați unul pe altul”, i-a spus doamna Flori Mariei.

De asemenea, femeia a recunoscut că prima impresie pe care și-a format-o despre Adrian nu a fost neapărat cea corectă. Pe măsură ce a avut ocazia să îl cunoască mai bine, a ajuns să îi înțeleagă comportamentul și să îi aprecieze calitățile.

„Eu l-am subestimat și eu la început. Nu știam cum să-l citesc”, a mărturisit doamna Flori în timpul discuției cu Maria.

Declarația sa a fost una importantă pentru concurentă, mai ales că susținerea venită din partea mamelor din casă poate conta mult în parcursul unui cuplu în competiție.

Maria și Adrian, susținuți de mamele din casa Mireasa

Relația dintre Maria și Adrian pare să fie apreciată nu doar de doamna Flori, ci și de celelalte mame prezente în casa Mireasa. Cei doi concurenți se bucură de susținerea acestora, iar gesturile de încurajare le-au adus multă bucurie.

În cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, Adrian și Maria le-au mulțumit mamelor pentru încrederea și sprijinul oferite. Pentru cei doi, faptul că relația lor este privită cu ochi buni reprezintă un motiv în plus de bucurie.

După ce doamna Flori a recunoscut că și-a schimbat părerea despre Adrian, rămâne de văzut cum va evolua relația celor doi și dacă vor reuși să păstreze aceeași apropiere și în următoarea perioadă a competiției.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.