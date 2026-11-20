Un moment neașteptat a avut loc la Mireasa! Simona Gherghe a făcut un anunț de ultimă oră, iar concurenții au izbucnit în aplauze. Ce s-a întâmplat la Madrid?

Veste mare în casa Mireasa! Adrian și Maria s-au logodit, iar momentul special a avut loc la Madrid, în timpul unei întâlniri romantice. Deși în ultima perioadă au existat tensiuni între cei doi din cauza unei eventuale cereri în căsătorie, Adrian și-a luat inima în dinți și a făcut pasul cel mare. Maria nu a bănuit nimic din ceea ce urma să se întâmple, iar vestea a fost anunțată chiar de Simona Gherghe, în direct.

Un moment important pentru un cuplu de la Mireasa

Adrian și Maria formează unul dintre cuplurile apreciate din casa Mireasa, însă ultima perioadă nu a fost lipsită de momente dificile. Subiectul unei eventuale logodne a devenit motiv de discuție între cei doi, după ce Maria și-a exprimat dorința de a primi inelul de la partenerul ei.

Adrian a mărturisit că își dorește să o ceară în căsătorie, însă ar prefera ca momentul să aibă loc după încheierea emisiunii, într-un cadru mai intim, alături de familie și de cei apropiați. Maria nu a înțeles inițial alegerea iubitului său și s-a arătat dezamăgită, mai ales că alte concurente din casă primiseră deja inelul.

Ulterior, cei doi au discutat mai mult și au ajuns la un numitor comun. Au decis că logodna ar putea avea loc după terminarea competiției, astfel încât să se bucure de moment alături de oamenii dragi.

Adrian a cerut-o în căsătorie pe Maria la Madrid! Anunțul făcut de Simona Gherghe

Se pare însă că Adrian a pregătit o surpriză pentru partenera lui. Simona Gherghe i-a trimis pe cei doi la un Fantasy Date, iar Maria nu avea idee că întâlnirea romantică urma să se transforme într-un moment atât de important pentru relația lor. Adrian a profitat de ocazie și a pus marea întrebare, iar răspunsul Mariei a fost unul afirmativ.

Vestea a fost împărtășită cu telespectatorii chiar de prezentatoarea emisiunii, care a avut o intervenție entuziastă în direct.

„Doamnelor și domnilor, breaking news! Avem o informație de ultimă oră. De la Madrid, acolo unde Adrian a cerut-o pe Maria și a spus DA! S-a întâmplat acum, acum au trimis colegii mei care sunt la Madrid”, a anunțat Simona Gherghe.

Concurenții din casa Mireasa au primit vestea cu aplauze și s-au bucurat pentru proaspătul cuplu logodit.

Adrian și Maria formează astfel cel de-al treilea cuplu logodit din acest sezon al emisiunii. Telespectatorii vor putea vedea imaginile de la cererea în căsătorie și toate detaliile momentului special luni, de la ora 14:00, la Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.