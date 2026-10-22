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Valentin, zdruncinat de o scrisoare primită. Ce detalii dezvăluie despre Claudia: „Întreab-o cu cine a fost la hotel...”

Valentin a fost tulburat de o scrisoare primită în casa Mireasa, care ridica întrebări despre trecutul Claudiei, o întâlnire la hotel și un bărbat misterios. Ce explicații a oferit concurenta.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 14:18 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 14:20
Valentin, zdruncinat de o scrisoare primită. Ce detalii dezvăluie despre Claudia: „Întreab-o cu cine a fost la hotel...” | Antena 1
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O scrisoare primită în casa Mireasa a pus sub semnul întrebării relația dintre Claudia și Valentin. Mesajul, care conținea mai multe întrebări despre trecutul concurentei și despre anumite persoane din viața ei, l-a tulburat pe Valentin.

Valentin, tulburat de o scrisoare primită în casa Mireasa

Acesta a analizat scrisoarea în prezența Claudiei, care a încercat să clarifice lucrurile și să explice la ce situații ar putea face referire autorul mesajului.

Scrisoarea primită de Valentin conținea mai multe întrebări incomode despre trecutul sentimental al Claudiei, dar și despre o presupusă întâlnire la hotel și despre persoana care i-ar fi plătit parcarea pentru un an.

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Bună, Valentin, întreab-o, te rog, pe Claudia de ce ea pe Facebook e într-o relație? Întreab-o, te rog, ultima relație când a fost și cu cine a fost în luna mai la hotel și spune-i, te rog, să fie sinceră cu tine și cine e omul care i-a plătit parcarea pe un an de zile, ea fiind în relație pe atunci, dar și ce dansuri făcea prin 2017”, se arăta în scrisoare.

Ce explicații a oferit Claudia după ce Valentin a citit scrisoarea

După ce a aflat conținutul mesajului, Claudia a explicat că a avut un client căsătorit care venea săptămânal la ea pentru manichiură. Concurenta a susținut că între ei nu ar fi existat o relație sentimentală și că nu s-ar fi întâlnit niciodată în afara contextului profesional.

„Aveam un client care era însurat și venea să-și facă manichiura săptămânal la mine. Am și un parfum de la el. A fost o discuție cu mine și niște colege de la muncă și mi-a plătit o sumă destul de mare parcarea pe un an. Eu am mai fost o lună acolo, eu am venit apoi aici și atât. Nu m-am văzut niciodată cu el în afară, dar nimic mai mult. Aici. Nimic mai mult. Nu m-a pupat sau altceva”, a spus Claudia.

Concurenta a încercat să lămurească situația și să-i explice lui Valentin că lucrurile nu ar fi stat așa cum ar putea sugera mesajul primit în competiție.

Claudia bănuiește cine ar fi putut trimite scrisoarea

Claudia a vorbit și despre relațiile sale din trecut, mărturisind că a avut trei relații. Ea a explicat că una dintre acestea nu i s-a părut suficient de importantă pentru a o menționa în detaliu și a luat în calcul posibilitatea ca fostul partener să fie cel care a trimis scrisoarea.

„Ți-am spus că am avut trei relații, de două am vorbit, de una nu am vorbit, că nu era semnificativă. Am fost împreună trei luni, eu m-am despărțit de el, el m-a căutat”, a dezvăluit Claudia.

De asemenea, mesajul făcea referire la perioada în care concurenta ar fi avut o relație, la persoana care i-ar fi plătit parcarea pentru un an și la dansurile pe care le-ar fi practicat în jurul anului 2017.

În tot acest timp, Valentin a recunoscut că situația l-a enervat. Rămâne de văzut dacă explicațiile Claudiei vor reuși să-i înlăture îndoielile și ce alte detalii vor ieși la iveală în urma acestei scrisori.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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