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Veronica, din nou în mijlocul unui scandal la Mireasa. De la ce a pornit conflictul dintre ea și Alexandra

Veronica și Alexandra s-au contrat în casa Mireasa, după o discuție despre cântat și atitudinea colegelor. Ce legătură are Radu cu neînțelegerile dintre concurente.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 12:39 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 12:42
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Veronica a intrat în conflict cu Alexandra, în casa Mireasa. În cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, au fost difuzate în premieră imagini în care cele două concurente au avut un schimb de replici. Totul a pornit după ce Veronica și-a exprimat nemulțumirea în timp ce stătea de vorbă cu Andreea.

Veronica și Alexandra, conflict în casa Mireasa

Concurenta a explicat că nu obișnuiește să cânte pentru a-i deranja pe ceilalți, ci pentru că acest lucru îi face plăcere. Alexandra a intervenit însă în discuție și i-a spus că, din punctul ei de vedere, nimeni nu are o problemă reală cu Veronica, chiar dacă uneori ceilalți nu au dispoziția necesară pentru a o asculta cântând.

„Eu nu cânt să fac cuiva în ciudă, ci pentru că așa mă simt eu bine”, a spus Veronica.

„Nimeni nu are o problemă reală cu tine”, i-a răspuns Alexandra.

„Poate eu nu am chef să te aud pe tine acum cum cânți”, a adăugat concurenta.

Veronica a încercat să afle care este, de fapt, motivul pentru care unele dintre colegele sale se arată deranjate atunci când ea începe să cânte. Aceasta a amintit și de un episod în care Simina s-ar fi supărat după ce Veronica s-a ridicat de pe scaun.

„Eu vreau să înțeleg care e deranjul la persoanele care încep să cânte peste mine. Simina a făcut și ea asta. S-a supărat că m-am ridicat de pe scaun”, a explicat Veronica.

Alexandra i-a cerut însă să nu mai vorbească despre persoane care nu sunt prezente pentru a-și putea susține punctul de vedere. Totodată, aceasta a insistat că uneori pur și simplu nu are chef să asculte pe cineva cântând.

De la ce a pornit conflictul dintre Veronica și Alexandra

Discuția a devenit mai tensionată în momentul în care Alexandra a acuzat-o pe Veronica că interpretează anumite situații ca fiind îndreptate împotriva ei.

„Tu ești așa, Gică Contra. Știi ce e aia? Orice se întâmplă, crezi că e contra ta”, i-a spus Alexandra.

Veronica a întrebat-o atunci de ce nu are aceleași pretenții și în cazul Claudiei, sugerând că atitudinea Alexandrei față de ea ar putea fi diferită de cea pe care o are față de alte concurente.

„Veronica, astea sunt chestii de 15 ani. Tu crezi că eu acum vreau să am nu știu ce reacții, dar poate în momentul ăla nu am chef să ascult nimic”, a mai spus Alexandra.

Ulterior, cele două concurente au discutat din nou în cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, încercând să lămurească neînțelegerile. Veronica a mărturisit că s-a simțit înțepată și de Andreea atunci când aceasta a început să interacționeze cu Radu. Ea a făcut o paralelă între cele două situații, considerând că și comportamentul Alexandrei ar avea legătură cu apropierea de concurent. Alexandra a respins această interpretare și a reacționat la explicațiile Veronicăi.

„Mă amuză gândirea ei. Totul are legătură cu Radu. Eu cred că ea face o obsesie așa. Chiar cred că e ceva grav”, a afirmat Alexandra.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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