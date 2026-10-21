Super Neatza. Câți bani trebuie să câștigi în 2026 ca să-ți cumperi un apartament?

Ediția din 21 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Adrian Maniuțiu, jurnalist specializat în domeniul economic, explică ce calcule trebuie să faci pentru a-ți cumpăra propria locuință în 2026, chiar dacă ai un salariu mic. De la veniturile necesare pentru achiziția unui apartament până la evaluarea bugetului, află ce trebuie să iei în considerare înainte de a lua o decizie.

Super Neatza. Cum îi pregătim pe cei mici pentru școală prin joacă

Miercuri, 21.10.2026, 11:35

Super Neatza. Provocarea „Viză de Asia”! Cine câștigă provocarea cu catapulta

Miercuri, 21.10.2026, 11:16

Super Neatza. Provocarea Să înceapă joaca. Florin Ristei vs. Radu Bucălae la provocarea de...

Miercuri, 21.10.2026, 10:35

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Geanina Fandarac?

Miercuri, 21.10.2026, 10:30

Super Neatza. Cum să te faci ascultat fără să ridici tonul

Miercuri, 21.10.2026, 10:27

Super Neatza. La multi ani, Mădălina!

Miercuri, 21.10.2026, 08:52

Mireasa, sezonul 14. Răceala nu mai trece? Semnele care îți arată că trebuie să mergi la medic

Miercuri, 21.10.2026, 08:49

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime de până la 26 de grade

Miercuri, 21.10.2026, 08:24

Super Neatza. Cum îi încurajăm pe copii să citească? Rolul surprinzător al benzilor desenate

Marti, 20.10.2026, 11:29

Super Neatza. Semnele care îți arată că animalului tău îi este frig!

Marti, 20.10.2026, 11:25

Super Neatza. Provocarea „Viză de Asia”! Cine câștigă jocul de golf care testează precizia

Marti, 20.10.2026, 11:12

Super Neatza. ”Să înceapă joaca”. Ramona Olaru vs. Radu Bucălae la jocul cu nume de animale

Marti, 20.10.2026, 10:37