Super Neatza. Câți bani trebuie să câștigi în 2026 ca să-ți cumperi un apartament?
Ediția din 21 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Adrian Maniuțiu, jurnalist specializat în domeniul economic, explică ce calcule trebuie să faci pentru a-ți cumpăra propria locuință în 2026, chiar dacă ai un salariu mic. De la veniturile necesare pentru achiziția unui apartament până la evaluarea bugetului, află ce trebuie să iei în considerare înainte de a lua o decizie.
Miercuri, 21.10.2026, 10:22