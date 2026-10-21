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Super Neatza. Câți bani trebuie să câștigi în 2026 ca să-ți cumperi un apartament?

Ediția din 21 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Adrian Maniuțiu, jurnalist specializat în domeniul economic, explică ce calcule trebuie să faci pentru a-ți cumpăra propria locuință în 2026, chiar dacă ai un salariu mic. De la veniturile necesare pentru achiziția unui apartament până la evaluarea bugetului, află ce trebuie să iei în considerare înainte de a lua o decizie.
Miercuri, 21.10.2026, 10:22
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Super Neatza. Cum îi pregătim pe cei mici pentru școală prin joacă

Super Neatza. Cum îi pregătim pe cei mici pentru școală prin joacă

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 11:35 Super Neatza. Provocarea „Viză de Asia”! Cine câștigă provocarea cu catapulta

Super Neatza. Provocarea „Viză de Asia”! Cine câștigă provocarea cu catapulta

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 11:16 Super Neatza. Provocarea Să înceapă joaca. Florin Ristei vs. Radu Bucălae la provocarea de mimă cu destinații turistice

Super Neatza. Provocarea Să înceapă joaca. Florin Ristei vs. Radu Bucălae la provocarea de mimă cu destinații turistice

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 10:35 Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Geanina Fandarac?

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Geanina Fandarac?

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 10:30 Super Neatza. Cum să te faci ascultat fără să ridici tonul

Super Neatza. Cum să te faci ascultat fără să ridici tonul

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 10:27 Super Neatza. La multi ani, Mădălina!

Super Neatza. La multi ani, Mădălina!

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 08:52 Mireasa, sezonul 14. Răceala nu mai trece? Semnele care îți arată că trebuie să mergi la medic

Mireasa, sezonul 14. Răceala nu mai trece? Semnele care îți arată că trebuie să mergi la medic

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 08:49 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime de până la 26 de grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime de până la 26 de grade

Logo show Miercuri, 21.10.2026, 08:24 Asia Express 2026. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și ce se întâmplă cu imunitatea

Asia Express 2026. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și ce se întâmplă cu imunitatea

Logo show Marti, 20.10.2026, 23:50 Asia Express 2026. Mirela Retegan și Maya au avut parte de un moment extrem de emoționant: Într-o zi trebuie să încetinești!

Asia Express 2026. Mirela Retegan și Maya au avut parte de un moment extrem de emoționant: Într-o zi trebuie să încetinești!

Logo show Marti, 20.10.2026, 23:48 Asia Express 2026. Concurenții, în fața celei mai neobișnuite provocări gastronomice: Nu le mâncăm, le sugem!

Asia Express 2026. Concurenții, în fața celei mai neobișnuite provocări gastronomice: Nu le mâncăm, le sugem!

Logo show Marti, 20.10.2026, 23:23 Asia Express 2026. Raluca Bădulescu a ajuns în brațele lui Maurice Munteanu, într-o mașină

Asia Express 2026. Raluca Bădulescu a ajuns în brațele lui Maurice Munteanu, într-o mașină

Logo show Marti, 20.10.2026, 22:56
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