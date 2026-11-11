Super Neatza. Cum păstrăm casa organizată când avem copii mici? Trucuri simple pentru părinți

Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Jucării împrăștiate, haine și obiecte care par să nu mai aibă locul lor - organizarea casei poate deveni o provocare atunci când ai copii mici. Diana Mihăilă, master organizer, oferă soluții practice pentru amenajarea spațiului, organizarea lucrurilor și crearea unor rutine simple care îi pot ajuta pe părinți să mențină ordinea în locuință.

Super Neatza. Cum îngrijești corect un câine din rasa Pomeranian? Sfaturi de la specialiști

Miercuri, 11.11.2026, 10:54

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Joc de improvizație cu matinalii: ghicește cuvinte...

Miercuri, 11.11.2026, 10:47

Super Neatza. Grija față de noi: cum găsim echilibrul între ceea ce trebuie să facem și...

Miercuri, 11.11.2026, 10:37

Super Neatza. De ce este important să avem o alimentație variată și să nu consumăm mereu...

Miercuri, 11.11.2026, 10:29

Super Neatza. Cum economisești bani fără să simți că faci sacrificii? Trucuri simple pentru...

Miercuri, 11.11.2026, 10:26

Super Neatza. La multi ani, Cristina!

Miercuri, 11.11.2026, 08:56

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Fecioarele pot rezolva o problemă de familie...

Miercuri, 11.11.2026, 08:55

Super Neatza. Violența în școli: cum pot fi prevenite conflictele și protejați elevii

Miercuri, 11.11.2026, 08:51

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Se încălzește vremea în sudul și vestul țării!

Miercuri, 11.11.2026, 08:47

Super Neatza. Cum oprești o ceartă în cuplu înainte să degenereze? Tehnici pentru momentele...

Marti, 10.11.2026, 11:27

Super Neatza. Cum să îngrijești corect părul cu tendință de îngrășare și ce greșeli...

Marti, 10.11.2026, 11:21

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Matinalii ghicesc capitale pornind de la imagini...

Marti, 10.11.2026, 11:10