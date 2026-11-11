Super Neatza. Cum păstrăm casa organizată când avem copii mici? Trucuri simple pentru părinți
Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Jucării împrăștiate, haine și obiecte care par să nu mai aibă locul lor - organizarea casei poate deveni o provocare atunci când ai copii mici. Diana Mihăilă, master organizer, oferă soluții practice pentru amenajarea spațiului, organizarea lucrurilor și crearea unor rutine simple care îi pot ajuta pe părinți să mențină ordinea în locuință.
Miercuri, 11.11.2026, 11:56