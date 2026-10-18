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Super Neatza de Weekend. Cum ne pregătim cățeii pentru sezonul rece

Ai un Bichon Maltez sau un pudel? Iată cum îl protejezi de frig Ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Bichonul Maltez și Pudelul (Poodle) au nevoie de o atenție specială odată cu venirea sezonului rece. Temperaturile scăzute impun câteva măsuri pentru confortul și sănătatea lor, de la îngrijirea blănii până la protejarea în timpul plimbărilor. Bichonul Maltez este, totodată, una dintre cele mai vechi rase de câini din lume.
Duminica, 18.10.2026, 11:00
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Super Neatza de Weekend. Vrei o tunsoare ca în pozele de pe internet? Ce spune Adrian Perjovschi

Super Neatza de Weekend. Vrei o tunsoare ca în pozele de pe internet? Ce spune Adrian Perjovschi

Logo show Duminica, 18.10.2026, 11:06 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Leii pot avea parte de reguli noi la locul de muncă

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Leii pot avea parte de reguli noi la locul de muncă

Logo show Duminica, 18.10.2026, 10:54 Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme mohorâtă și rece! Maximele ajung la doar 19 grade

Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme mohorâtă și rece! Maximele ajung la doar 19 grade

Logo show Duminica, 18.10.2026, 10:51 Insula Iubirii Sezonul 10. Momentul în care Remi Dobre le-a spus ispitelor cum a fost înșelat de Bianca Iotu

Insula Iubirii Sezonul 10. Momentul în care Remi Dobre le-a spus ispitelor cum a fost înșelat de Bianca Iotu

Logo show Sambata, 17.10.2026, 23:30 Insula Iubirii Sezonul 10. Gest neașteptat la ceremonia focului. Bianca Iotu a aruncat colierul în foc!

Insula Iubirii Sezonul 10. Gest neașteptat la ceremonia focului. Bianca Iotu a aruncat colierul în foc!

Logo show Sambata, 17.10.2026, 22:17 Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Ghiurcă, copleșită de emoții atunci când s-a aprins flacăra: „Îți vine să leșini!”

Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Ghiurcă, copleșită de emoții atunci când s-a aprins flacăra: „Îți vine să leșini!”

Logo show Sambata, 17.10.2026, 22:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Ce a făcut Bianca Iotu după noaptea în care a cedat tentației cu ispita Narcis Bujor

Insula Iubirii Sezonul 10. Ce a făcut Bianca Iotu după noaptea în care a cedat tentației cu ispita Narcis Bujor

Logo show Sambata, 17.10.2026, 20:40 Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Maurice Munteanu

Hello Chef sezonul 12. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul lui Maurice Munteanu

Logo show Sambata, 17.10.2026, 14:58 Hello Chef sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Maurice Munteanu

Hello Chef sezonul 12. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Maurice Munteanu

Logo show Sambata, 17.10.2026, 14:30 Medicool | Sezonul 10. Secretele longevității la 81 de ani: rolul sportului în viața Suzanei Bulzan

Medicool | Sezonul 10. Secretele longevității la 81 de ani: rolul sportului în viața Suzanei Bulzan

Logo show Sambata, 17.10.2026, 12:50 Medicool | Sezonul 10. Ce obiceiuri ne ajută să trăim mai mult și ce ar trebui să evităm?

Medicool | Sezonul 10. Ce obiceiuri ne ajută să trăim mai mult și ce ar trebui să evităm?

Logo show Sambata, 17.10.2026, 12:42 Medicool | Sezonul 10. Remedii naturale pentru un păr sănătos: ce funcționează cu adevărat?

Medicool | Sezonul 10. Remedii naturale pentru un păr sănătos: ce funcționează cu adevărat?

Logo show Sambata, 17.10.2026, 12:39
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