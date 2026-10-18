Super Neatza de Weekend. Cum ne pregătim cățeii pentru sezonul rece

Ai un Bichon Maltez sau un pudel? Iată cum îl protejezi de frig Ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Bichonul Maltez și Pudelul (Poodle) au nevoie de o atenție specială odată cu venirea sezonului rece. Temperaturile scăzute impun câteva măsuri pentru confortul și sănătatea lor, de la îngrijirea blănii până la protejarea în timpul plimbărilor. Bichonul Maltez este, totodată, una dintre cele mai vechi rase de câini din lume.

Duminica, 18.10.2026, 11:00