Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploile revin în mai multe regiuni! Unde se răcește vremea

Ediția din 19 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo. Ploile vor cuprinde mai multe regiuni ale țării, printre care Moldova, Dobrogea, Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 22 de grade Celsius, astfel că vremea va fi schimbătoare, cu diferențe termice de la o zonă la alta.

Super Neatza. Provocarea cu premii ”Să înceapă joaca”. Ramona Olaru vs. Radu Bucălae....

Luni, 19.10.2026, 10:45

Super Neatza. Greșelile care îți pot afecta scalpul! Ce spune medicul dermatolog

Luni, 19.10.2026, 10:35

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Maria Claudia Popescu?

Luni, 19.10.2026, 10:30

Super Neatza. Cum faci plăcinta cu mere mai sănătoasă? Sfaturile unui medic specialist

Luni, 19.10.2026, 10:25

Super Neatza. Hoții pot fi mai aproape decât crezi! Cum te protejezi în aglomerație

Luni, 19.10.2026, 10:21

Super Neatza. La multi ani, Florentina!

Luni, 19.10.2026, 08:42

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Unele relații sunt puse la încercare!

Luni, 19.10.2026, 08:38

Super Neatza. De ce ar trebui să învățăm antreprenoriat încă din școală

Luni, 19.10.2026, 08:36

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum să transformi o ținută banală în una...

Duminica, 18.10.2026, 12:48

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Duminica, 18.10.2026, 11:31

Super Neatza de Weekend. Copiii învață jucându-se? Ce spune specialistul în educație...

Duminica, 18.10.2026, 11:21

Super Neatza de Weekend. Cine s-a descurcat mai bine la jocul „Bagă la Ghiozdan”? Aris Eram...

Duminica, 18.10.2026, 11:15