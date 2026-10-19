Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploile revin în mai multe regiuni! Unde se răcește vremea
Ediția din 19 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo. Ploile vor cuprinde mai multe regiuni ale țării, printre care Moldova, Dobrogea, Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 22 de grade Celsius, astfel că vremea va fi schimbătoare, cu diferențe termice de la o zonă la alta.
Luni, 19.10.2026, 08:27