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Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Ploile revin în mai multe regiuni! Unde se răcește vremea

Ediția din 19 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo. Ploile vor cuprinde mai multe regiuni ale țării, printre care Moldova, Dobrogea, Muntenia și Transilvania. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 22 de grade Celsius, astfel că vremea va fi schimbătoare, cu diferențe termice de la o zonă la alta.
Luni, 19.10.2026, 08:27
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Super Neatza. Provocarea cu premii ”Să înceapă joaca”. Ramona Olaru vs. Radu Bucălae. Cine a câștigat

Super Neatza. Provocarea cu premii ”Să înceapă joaca”. Ramona Olaru vs. Radu Bucălae. Cine a câștigat

Logo show Luni, 19.10.2026, 10:45 Super Neatza. Greșelile care îți pot afecta scalpul! Ce spune medicul dermatolog

Super Neatza. Greșelile care îți pot afecta scalpul! Ce spune medicul dermatolog

Logo show Luni, 19.10.2026, 10:35 Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Maria Claudia Popescu?

Super Neatza. Provocarea „Dimineți strălucitoare”. Cum s-a descurcat Maria Claudia Popescu?

Logo show Luni, 19.10.2026, 10:30 Super Neatza. Cum faci plăcinta cu mere mai sănătoasă? Sfaturile unui medic specialist

Super Neatza. Cum faci plăcinta cu mere mai sănătoasă? Sfaturile unui medic specialist

Logo show Luni, 19.10.2026, 10:25 Super Neatza. Hoții pot fi mai aproape decât crezi! Cum te protejezi în aglomerație

Super Neatza. Hoții pot fi mai aproape decât crezi! Cum te protejezi în aglomerație

Logo show Luni, 19.10.2026, 10:21 Super Neatza. La multi ani, Florentina!

Super Neatza. La multi ani, Florentina!

Logo show Luni, 19.10.2026, 08:42 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Unele relații sunt puse la încercare!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Unele relații sunt puse la încercare!

Logo show Luni, 19.10.2026, 08:38 Super Neatza. De ce ar trebui să învățăm antreprenoriat încă din școală

Super Neatza. De ce ar trebui să învățăm antreprenoriat încă din școală

Logo show Luni, 19.10.2026, 08:36 Asia Express 2026. Irina Fodor i-a surprins pe concurenți. Unde vor dormi aceștia?

Asia Express 2026. Irina Fodor i-a surprins pe concurenți. Unde vor dormi aceștia?

Logo show Duminica, 18.10.2026, 23:40 Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, după ce Valerie Lungu a câștigat amuleta și Jokerul: „Și-a dat doctoratul în plâns la TV!”

Asia Express 2026. Raluca Bădulescu, după ce Valerie Lungu a câștigat amuleta și Jokerul: „Și-a dat doctoratul în plâns la TV!”

Logo show Duminica, 18.10.2026, 23:07 Asia Express 2026. Două echipe luptă pentru amuletă! Ce provocare le-a pregătit Irina Fodor: „Nu câștigă cei mai rapizi!”

Asia Express 2026. Două echipe luptă pentru amuletă! Ce provocare le-a pregătit Irina Fodor: „Nu câștigă cei mai rapizi!”

Logo show Duminica, 18.10.2026, 23:00 Asia Express 2026. Cine intră în jocul pentru amuletă și Joker: ”Un sentiment foarte frumos!”

Asia Express 2026. Cine intră în jocul pentru amuletă și Joker: ”Un sentiment foarte frumos!”

Logo show Duminica, 18.10.2026, 22:08
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