13 ani cu noroc pentru Răzvan şi Dani: SuperNeatza din platou nou, în format 360°, cu rubrici şi colegi noi

După o perioadă în care au continuat atmosfera de vacanţă cu transmisiuni live din alte două locaţii, echipa matinalului a revenit în platou, într-un studio spectaculos, în format 360°, cu rubrici şi colegi noi.

Studioul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani

“Ne cerem scuze dacă am mai greşit, dar am fost plecaţi de multe zile de acasă. Am încercat să facem ceea ce n-au făcut alţii, mai ales într-un an atât de greu. Iată că acum am revenit în platoul de la Neatza, un platou cum nu aţi mai văzut niciodată la un matinal în România!”, a declarat Dani, iar Răzvan a completat: “Le mulţumim colegilor noştri care au muncit toată vara ca acest platou să fie la înălţime!”.