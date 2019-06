Vedetele și-au dezvăluit trucurile! Cum să postezi pe Instagram ca un profesionist: „Nu pot să mă abțin!”

Alisa Păun a participat la unui dintre cele mai așteptate evenimente mondene ale verii. Reporterul emisiunii a profitat de ocazie și a învățat, de la vedete, cum să postezi pe Instagram ca un profesionist!

Prima vedetă de la care Alisa a obținut informații prețioase a fost chiar vecina de la Neatza cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru!

„Am făcut deja vreo 20 de poze și acum alegeam pe care să o pun în feed. Mi-am făcut un oarecare plan și postez o poză pe zi. MI se pare că atunci se adună cel mai bine like-urile. Am observat că dacă postez la două zile, merge și mai bine, dar nu pot să mă abțin”, a explicat Ramona.

Dar nu toate vedetele sunt dependente de telefon și de social media. Pe Dana Săvuică, reporterul de la Neatza întâlnit-o bucurându-se de atmosfera minunată de la petrecere.

„Mă vezi că nu sunt cu telefonul în mână, da? E pus în geantă, undeva...Nu am postat nimic. Am vrut să mă bucur de vremea frumoasă, de grădină, de petrecere, am vrut să comunic cu oamenii față-n față, fără să stau cu telefonul în mână”, a spus vedeta.

