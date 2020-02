Anul acesta, sunt doi Cupidoni! Neatza cu Răzvan și Dani, ediții speciale de Ziua Îndrăgostiților, dintr-un mall din București

Oase, Amna, Nicole Cherry, Cleopatra Stratan, Roxana Nemeș, Claudia Pavel, Maia Morgenstern şi Claudiu Istodor sunt doar o parte dintre invitații care le vor fi alături matinalilor în aceste trei ediții speciale de Ziua Îndrăgostiților.

„În primul rând, este una dintre puținele dăți în care ne putem vedea. În al doilea rând, avem și multe premii pregătite. Iar trei, poate și cel mai important, este că în ritmul în care ne mutăm în mod itinerar prin țară, nici nu știți mâine, poimâine cum vă treziți cu noi chiar în casa voastră. Atenție mare, am putea fi oriunde!”, a glumit Dani Oțil.

De miercuri până vineri, de la 08:00 la 12:00, Răzvan, Dani și gașca veselă vor muta platoul Neatza, ce va fi amplasat special în zona patinoarului unui mall din București, urmând ca de luni, 17 februarie, echipa să revină ”acasă”, în studiourile de filmare.