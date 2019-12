„Nu ieșea la suprafață!” Ioana Lee, românca-soție de prinț japonez, a inventat ciorba țărănească fără apă: „Eu de unde să știu?!”

Viața Ioanei Lee bate orice scenariu de film! A fost prima româncă care s-a căsătorit cu un prinț japonez. A trecut prin trei mariaje și tot atâtea divorțuri, locuieșste, de 16 ani, într-un apartament de lux din Washington, SUA, și este autor de cinci cărți.

Mai nou, românca și-a încercat norocul în bucătărie, cu o ciorbă țărănească. Ce-a ieșit, a povestit chiar ea:

„Am făcut și ciorbă țărănească și nu ieșea. Am pus toate ingredientele, le-am tăiat, aveam o carte de bucate, dar nu ieșea ciorba la suprafață. A început să iasă fum și am sunat-o pe mama. Mă întreaba, ai pus ulei, ai pus aia? DA! Înseamnă că n-ai pus destulă apă. Doamne, ce să caute apa la mine în ciorbă? Eu vreau esența. Am fost convinsă că toată zeama aia gustoasă iese din legume, din pui. De unde să știu că puiul trebuie să mai fiarbă și el. Am mai învățat, acum sunt femeie mai serioasă”, a explicat Ioana Lee.