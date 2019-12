Milioane de bolnavi nu vor mai putea fi tratați! România, roșie pe harta pericolului germenilor rezistenți la antibiotice a Europei

Mulțimea de informații de pe internet poate crea situații periculoase. Tentația autodiagnosticării este mare, mulți oameni alegând să se trateze „după ureche” pentru niște afecțiuni pe care, poate, nici nu le au. Mihai Craiu, medic primar pediatrie, a vorbit la „Neatza cu Răzvan şi Dani” despre folosirea abuzivă a antibioticelor la copii.

„Totul pleacă de la frică. Un copil bolnav, un pacient bolnav, care are febră, care are o stare generală proastă, simte nevoia să facă ceva foarte repede. Dacă accesul la medic nu este facil sau, în fine, are niște particularități, avem tendința să ne ajutăm singuri, cu antibioticele rămase de la ultima boală, de la un frate mai mare sau cu cele cumpărate de la farmacie fără rețetă”, a explicat medicul.

Un obicei ce poate fi periculos. De ce? Pentru că imensa majoritate a bolilor este produsă de virusuri, iar acestea nu pot fi omorâte cu antibiotice.

„Ca să facem o comparație simplă, diferența dintre bacterii și virusuri este ca diferența dintre un calculator și un joc de computer. În timp ce bacteriile sunt structuri complexe, vii, care se înmulțesc, virusurile sunt doar informație. Cu alte cuvinte, dacă venim cu un ciocan și dăm într-un calculator, îl facem praf - asta face antibioticul. În schimb, într-o succesiune de informații ce există undeva în spațiul virtual, ciocanul (antibioticul) nu va avea niciun efect.”