Pepe, în carantină cu familia. În noaptea de Înviere cântărețul a ieșit să ia Lumină, însă a fost sancționat de poliție. "Am plătit pe loc"

Pepe se află în izolare alături soția sa Raluca și de fetițele lor, Rosa și Maria. Artistul se bucură de clipele petrecute împreună cu familia.

"Ne descurcăm, ne gospodărim împreună. Ies doar eu la piață, stau foarte mult cu copiii, ne jucăm. De mâine începe școala online, o să ne ocupăm și de teme. Mi-am făcut un mini studio, unde transmit live în fiecare duminică, iar de plictiseală, nu pot cânta doar 40 de minute, am cântat și 5 ore jumate. Am descoperit alte lucruri în perioada asta, lucruri pe care nu le băgam în seamă. Am făcut program zilnic de activități, de cursuri online, de sport, de gătit împreună, de uitat la desene, la filme", a povestit Pepe.

Pepe a lansat super piesa „Tu n-ai suflet”. Videoclipul melodie, ca un scurtmetraj

Ultimele trei concentre ale lui Pepe susținute online au însemnat aproape 14 ore pentrecute în live și o audiență de peste 1 milion de oameni.