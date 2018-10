Pericol IMINENT! Milioane de șoferi ROMÂNI în pericol de MOARTE fără să știe!

Invitat la "Neatza cu Răzvan și Dani", Sorin Ene, pilot de drifturi, a explicat, în direct, cât de periculos este să stăm pe telefon în trafic.

astarea unui numar de telefon creste de 2,8 ori riscul unui accident de masina sau al unui accident evitat in ultima secunda („near accident”).

Scrierea unui mesaj text atunci cand conduci creste riscul de accident de peste 20 de ori.

Vorbitul la telefonul mobil creste de cel putin 1,3 ori riscul unui accident de masina sau al unui accident evitat in ultima secunda. (conform unei cercetari realizate de NHTSA and Virginia Tech) Alte surse sustin ca riscul de a avea un accident creste de pana la 4 ori.

Soferii care vorbesc la telefonul mobil au de circa 4 ori mai multe sanse sa fie implicati intr-un accident rutier decat cei care nu fac acest lucru. Telefoanele handsfree nu par sa ofere un avantaj semnificativ comparativ cu telefoanele tinute in mana – in principal pentru ca cea mai periculoasa forma de distragere a atentiei – cea cognitiva – se aplica amandurora la fel.

Distragerea atentiei creata de vorbitul la telefonul mobil afecteaza sofatul in mai multe feluri, precum timpi mai mari de reactie (in special timpi mai mari de franare) si probleme in mentinerea benzii corecte.

