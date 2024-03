A făcut o comandă online, dar ce a ajuns în colet a înfiorat-o. Tânăra a sunat imediat să ceară explicații

O tânără a avut parte de o surpriză mai puțin plăcută atunci când a văzut ce a primit într-un colet. Iată ce a făcut-o pe Anna să se sperie cu adevărat, dar și să ceară explicații amănunțite.

O tânără din Tennessee a crezut că este o glumă proastă când a văzut ce era în interiorul pachetului pe care tocmai îl comandase de pe un site extrem de cunoscut în întreaga lume.

Faptul că un astfel de lucru a ajuns în coletul său a înfiorat-o atât de tare încât aceasta a decis să sune pentru a semnala problema.

Iată ce a putut găsi Anna în colet.

Citește și: Descoperire revoltătoare într-un apartament din Bragadiru! Zece animale au fost găsite înfometate. Ce a zis Poliția Animalelor

A găsit o fiolă de sânge în colet

Pentru că întâmplarea a fost atât de gravă, tânăra a decis să filmeze tot și să posteze videoclipul în mediul online pentru a trage cu adevărat un semnal de alarmă.

În videoclip se poate observa cum Anna a scos din interiorul cutiei o fiolă cu sânge și o cutie cu fasole mexicană. Filmarea a devenit virală pe platforma TikTok și a strâns peste 7 milioane de vizualizări.

Iată ce a spus Anna despre întâmplarea cu adevărat bizară!

„Tocmai am primit un pachet de la Shein care conținea o fiolă de sânge uman de la o companie de testare. Nu avea nume, nici cabinet, nici dată”.

Faptul că a putut primi un astfel de lucru a consternat-o atât de tare, încât a simțit nevoia de a apela la ca compania de testare pentru a afla de ce a primit această fiolă și cum a fost posibil.

„Doamna de la compania de testare a spus că încearcă să descopere ce s-a întâmplat. Ea a spus că a fost complet greșit și că nici măcar nu trimit sânge către oameni. Ei doar transportă sânge înainte și înapoi între medici" a povestit aceasta în mediul online.

Citește și: Doi tineri au găsit o creatură ciudată în grădină, au băgat-o în casă și au crescut-o până când și-au dat seama ce era, de fapt

Totodată, Anna a mai specificat faptul că după ce a reușit să ia legătura cu Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a aflat că incidentul reprezintă și va fi tratat ca un „pericol biologic major”.

Iată videoclipul:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reprezentanții Shein nu au ignorat cazul și au răspuns acuzațiiilor prin intermediul unui purtător de cuvânt al companiei.

„Când am fost anunțați că un client a primit un pachet care a fost manipulat, am lansat imediat o investigație. Acest lucru a indicat că atunci când pachetul a finalizat procesul nostru de control al calității și a părăsit instalația noastră, conținea doar articolele SHEIN comandate. Vom continua să sprijinim în mod activ clientul în continuarea investigației sale cu privire la ceea ce s-a întâmplat odată ce pachetul ei a părăsit o unitate SHEIN” a fost declarația pe care purtătorul de cuvânt a făcut-o potrivit unei publicații internaționale, The Post.

Citește și: Un bărbat a făcut o descoperie terifiantă sub casă, după ce găinile sale au dispărut rând pe rând. Ce a putut să găsească